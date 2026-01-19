Имате јаке главобоље ових дана? Метеоролог открива разлог

Извор:
Телеграф
19.01.2026
09:37
Ако вас ових дана боли глава, да знате да је ваздушни притисак екстремно висок и да износи скоро 1.040 милибара, док је нормална вриједност 1013 мб, открива метеоролог Ђорђе Ђурић. Како је објавио на свом Фејсбук профилу, веома висок притисак посљедица је снажног антциклона са истока Европе и Карпата, а овај високи притисак подржава ведро и стабилно, али и хладно вријеме.
- С обзиром на то да су југ и запад Медитерана под утицајем циклона, олуја и падавина, врло је изражен градијент притиска над нама, па кошава има олујне ударе. Кошава је углавном топлог карактера и доноси пораст, али овог пута је врло хладног карактера и донијела је пад температура. Врло висок притисак потрајаће до сриједе. Потом слиједи нагли пад, а како се према крају седмице очекује утуцај циклона са Медитерана и Јадрана, вриједност притиска опашће и на 1005 милибара, а тај пад донијеће и падавине, врло обилне у Јадрану, а јужна струјања отопљење - пише Ђурић.
Изнад Грчке притисак је 1030 мб, изнад сјевера Туниса 1000 мб. Сицилија и Малта биће у сендвичу ова два система и веома израженог градијента притиска на малом простору, па ће ова два острва, као и југ Италије и Сардинија бити на удару ураганске олује са преко 300 литара кише, уз поплаве и бујице, уз вјетрове и преко 120 км/х и уз таласе висине и до 10 метара.
