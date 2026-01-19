Лепа Брена открила: Код Баба Ванге сам спавала на шећеру

Извор:
Пјевачица Лепа Брена испричала је детаље свог сусрета са Баба Вангом, шта јој је чувена пророчица предвидјела, али и зашто је морала да спава на шећеру.
Брена, која је у једном подкасту отворено говорила о интими са Бобом, испричала је и све о свом првом сусрету са Баба Вангом 1989. године током турнеје у Бугарској.
"Ванга је била под заштитом државе. Код ње си могао да дођеш тако што уплатиш држави 30 долара и онда те они ставе на списак да дођеш до ње, то су били шатори, редови да дођеш до ње. Код ње су били и Хитлер и многи предсједници су долази на пророчанство. Ја сам се уплашила, нисам склона томе, ја волим хороскоп, да гледамо у кафу или карте, а ово је била једна посебна прича", почела је Брена причу о Баба Ванги у подкасту "Востцаст" и наставила:
"Ја нисам вјеровала у то, ја сам спавала на шећеру код Ванге, јер он упија мој живот и моју будућност, нисам ока склопила. Узела сам 3 кесице шећера и стално гледала да ми се није просуло. Кад сам дошла она каже: "Ти ли си Лепа Брена?" Мени су се ноге одузеле, жена је слепа, а онда ми каже тада: "Прије 5 година сам написала да ћеш доћи". Суштина свега овога јесте, што сам ја мислила да ја креирам свој живот, а ја сам послије ње схватила да све ово што ја радим да је то моја животна судбина и карма. Била је слијепа, а видовита.
Брена је затим открила шта јој је Баба Ванга предвидела.
"Рекла ми је да ћу да отворим кућу, зграду, и да ће много људи да ради са мном и да певају, то је Гранд продукција. Рекла ми је: "Удаћеш се за мушкарца који носи бијелу униформу и да ћу да рађам само мушку дјецу, да могу да родим десеторо дјеце и да ће сви бити мушкарци, никад нећу имати кћерку", навела је Брена, па наставила:
"Онда ми је рекла да сљедеће године у септембру поново дођем код ње. Рекла сам јој тада да планирам да идем у пензију и да не желим да видим никога и да хоћу да одморим годину дана, јако сам уморна, превише радим, а она се на то насмијала. Рекла ми је да ћу у зрелим годинама почети да радим посао који никада нисам радила и да ћу то вољети и да ћу бити успјешна." До када си жива бићеш Лепа Брена, никад нећеш направити паузу и радићеш".
Иако није планирала да иде поново, судбина је поново одвела код Баба Ванге, како је чувена пророчица и предивдјела.
"Ја сам се онда упознала са Бобом, свако је радио свој посао, хтјела сам да путујем и да се зезам, ако сам направила нешто трајаће. Сљедеће године ја у августу одмарам у Опатији и чекам Бобу да дође из Скандинавије. Онда ме је звао Рака и молио ме је да га саслушам и питао ме је да ли ми је довољно мјесец дана одмора. Рекао ми је да је пре 6 мјесеци погодио турнеју по Бугарској и да није смио да ми каже и откаже, да је потписао уговор и да ће бити пенала, а мени је Баба Ванга рекла да када дођем сљедеће године у септембру да морам да дођем код ње. Она је стварно имала моћ пророчанства, да она слијепа види твоју будућност, испричала је цијели мој живот", рекла је Брена и додала:
"Ја сам 1. септембра села у аутобус са 35 људи из бенда и отишли смо право за Софију, рекла сам да идем код ње, јер се не плашим, то више није зезање. Она је мени други пут рекла да је моја судбина и моја карма да ја спајам људе са пјесмама, да ћу бити дуговјечна, да ћу дуго ово радити и да ћу увијек бити Лепа Брена".
Иначе, Брена се присјетила и туче из школских дана, када је младић с којим се сукобила завршио сав крвав.
