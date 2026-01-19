Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

19.01.2026
Катарина Живковић и њен партнер Небојша Стојковић Стојке имају сина, а пјевачица је сада причала о плановима за будућност.
Пјевачица је проговорила о свадби и да ли се она ускоро очекује.
На питање када ће стати на луди камен, рекла је:
"Довољно сам луда, тако да не брините"!
На констатацију да се у посљедње вријеме много прича о њеном љубавном животу, казала је:
"То је до планета, али ја никада нећу рећи да сам презадовољна, увијек може још и ја ћу наставити да радим како треба", рекла је Каћа па проговорила о принови.
"Биће како Бог каже, али ја бих вољела да добијем дјевојчицу. Мене је улога мајке промијенила, јер сам прво мајка па све остало и ништа ми за моје дијете није тешко", рекла је Катарина па се осврнула на то што њена бивша цимерка Милица Тодоровић ускоро треба да се породи:
"Нисмо се чуле скоро, али ја Милици желим све најбоље и увијек са ту за њу, шта год да јој треба", додала је Катарина и открила да у свом стану има много својих портрета:
"Моја кућа је мој храм, што више мене на сликама да буде", додала је Катарина у емисији "Премијера-викенд специјал", преноси Аваз.
Катарина Живковић прије двије године добила је сина којем је дала име Стефан, а недавно је проговорила о мајчинству и открила кроз какву агонију је прошла током дојења бебе.
"Жељела бих да чују будуће маме, исто што бих ја вољела да сам знала у том моменту, везано је за креме којима се мажу брадавице. Брадавице су јако болне, и онда ме је затекла једна ваша колегиница како мажем ту крему и рекла ми је да ћу ја тиме отровати своје дијете. Била сам уплашена, бацила сам крему и добила сам рагаде које су биле изузетно болне. Међутим, ја сам наставила да користим ту крему и она је мене излијечила", испричала је Катарина у подкасту "Компас".
