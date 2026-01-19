Logo
Large banner

Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

19.01.2026

09:24

Коментари:

0
Катарина Живковић проговорила о свадби и Стојку

Катарина Живковић и њен партнер Небојша Стојковић Стојке имају сина, а пјевачица је сада причала о плановима за будућност.

Пјевачица је проговорила о свадби и да ли се она ускоро очекује.

На питање када ће стати на луди камен, рекла је:

"Довољно сам луда, тако да не брините"!

На констатацију да се у посљедње вријеме много прича о њеном љубавном животу, казала је:

"То је до планета, али ја никада нећу рећи да сам презадовољна, увијек може још и ја ћу наставити да радим како треба", рекла је Каћа па проговорила о принови.

Денвер - Шарлот

Кошарка

Дебакл Денвер Нагетса код куће

"Биће како Бог каже, али ја бих вољела да добијем д‌јевојчицу. Мене је улога мајке промијенила, јер сам прво мајка па све остало и ништа ми за моје дијете није тешко", рекла је Катарина па се осврнула на то што њена бивша цимерка Милица Тодоровић ускоро треба да се породи:

"Нисмо се чуле скоро, али ја Милици желим све најбоље и увијек са ту за њу, шта год да јој треба", додала је Катарина и открила да у свом стану има много својих портрета:

"Моја кућа је мој храм, што више мене на сликама да буде", додала је Катарина у емисији "Премијера-викенд специјал", преноси Аваз.

Катарина Живковић прије двије године добила је сина којем је дала име Стефан, а недавно је проговорила о мајчинству и открила кроз какву агонију је прошла током дојења бебе.

"Жељела бих да чују будуће маме, исто што бих ја вољела да сам знала у том моменту, везано је за креме којима се мажу брадавице. Брадавице су јако болне, и онда ме је затекла једна ваша колегиница како мажем ту крему и рекла ми је да ћу ја тиме отровати своје дијете. Била сам уплашена, бацила сам крему и добила сам рагаде које су биле изузетно болне. Међутим, ја сам наставила да користим ту крему и она је мене излијечила", испричала је Катарина у подкасту "Компас".

Подијели:

Тагови:

Katarina Živković

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бијело дугме

Сцена

Драма на концерту Бијелог Дугмета: Музичар повриједио главу

4 ч

0
Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Сцена

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

4 ч

0
Милена Радуловић, глумица

Сцена

Милена и Ива су једине јавно иступиле, а ево колико девојака оптужило Мику

5 ч

0
Биљана Машић, супруга Мирослава Мике Алексића

Сцена

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner