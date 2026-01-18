Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

Извор:
Агенције
18.01.2026
23:15
Коментари:0
Мирослав Мика Алексиц је преминуо у недјељу, 18. јануара 2026. године, након дуге и тешке болести.
Умро је у свом дому од посљедица рака дебелог цријева, а до самог краја борбе пратила га је супруга Биљана Машић, професорка на Факултету драмских умјетности.
Сцена
Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић
Њихов однос датира из младалачког периода када их је спојио заједнички ангажман на његовом педагошким раду, након чега су изградили и брачну заједницу.
Попут Мике и Биљана се ретко оглашавала за јавност, те је углавном избјегавала да коментарише приватност, али је познато да нису имали дјеце.
Мирослав Мика Алексић био је редитељ и оснивач приватне школе глуме у Београду.
Сцена
Огласила се супруга Мике Алексића након његове смрти
Прије него што је доспио у средиште јавности због судских поступака и тешких оптужби које су против њега покренуте, његов приватни живот углавном је био затворен за јавност.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму