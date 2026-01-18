Logo
Large banner

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

Извор:

Агенције

18.01.2026

23:15

Коментари:

0
Биљана Машић, супруга Мирослава Мике Алексића
Фото: Screenshot / YouTube

Мирослав Мика Алексиц је преминуо у недјељу, 18. јануара 2026. године, након дуге и тешке болести.

Умро је у свом дому од посљедица рака дебелог цријева, а до самог краја борбе пратила га је супруга Биљана Машић, професорка на Факултету драмских умјетности.

Милена Радуловић

Сцена

Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић

Њихов однос датира из младалачког периода када их је спојио заједнички ангажман на његовом педагошким раду, након чега су изградили и брачну заједницу.

Попут Мике и Биљана се ретко оглашавала за јавност, те је углавном избјегавала да коментарише приватност, али је познато да нису имали дјеце.

Мирослав Мика Алексић био је редитељ и оснивач приватне школе глуме у Београду.

Мирослав Мика Алексић

Сцена

Огласила се супруга Мике Алексића након његове смрти

Прије него што је доспио у средиште јавности због судских поступака и тешких оптужби које су против њега покренуте, његов приватни живот углавном је био затворен за јавност.

Подијели:

Таг:

Miroslav Mika Aleksić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав Мика Алексић

Сцена

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

1 ч

0
Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић

Сцена

Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић

2 ч

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Сцена

Огласила се супруга Мике Алексића након његове смрти

2 ч

0
Милена Радуловић, глумица

Сцена

Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

23

08

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

22

59

Возови искочили из шина, има мртвих

22

52

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

22

48

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner