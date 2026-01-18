Огласила се супруга Мике Алексића након његове смрти

Извор:
Биљана Машић огласила се за "Телеграф" након смрти њеног мужа Мирослава Мике Алексића.
Како је рекла, до краја је вјеровала да ће се изборити.
"Јако ми је тешко, данас (недјеља) је преминуо у поподневним сатима. Још не знамо када ће бити сахрана због административних ствари које ме чекају. Био је јако лоше али смо сви вјеровали", истакла је професорка глуме на Факултету драмских уметности за "Телеграф.рс".
Како је портал раније објавио, Алексић је преминуо у недјељу.
Алексићево здравствено стање посљедњих мјесеци било је озбиљно нарушено, а болест је, упркос лијечењу, узела маха.
Иначе, прије само два дана, 16. јануара 2026. године, навршило се пуних 5 година од када је Мирослав јавно оптужен за гнусне радње над ученицама своје школе глуме "Ствар срца".
Наиме, 16. јануара 2021. године Србију је уздрмала исповијест глумице Милене Радуловић објављена са насловом: "Силовао ме учитељ глуме Мирослав Мика Алексић кад сам имала 17 година".
Милена је у том тренутку имала 26 година.
Пет година након признања, она се огласила на Инстаграму објавивши поруку коју је послала колегиници Иви Илинчић, која је такође оптужила Алексића за гнусне радње.
"Срећно ти пет година откад постадосмо царице Универзума", написала јој је Милена.
"Срећно и теби легендо. Дабогда нам се десило нешто лијепо на ову петогодишњицу", одговорила јој је Ива.
