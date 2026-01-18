Logo
Large banner

Огласила се супруга Мике Алексића након његове смрти

Извор:

Телеграф

18.01.2026

22:37

Коментари:

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање
Фото: Screenshot / YouTube

Биљана Машић огласила се за "Телеграф" након смрти њеног мужа Мирослава Мике Алексића.

Како је рекла, до краја је вјеровала да ће се изборити.

Милена Радуловић

Сцена

Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић

"Јако ми је тешко, данас (недјеља) је преминуо у поподневним сатима. Још не знамо када ће бити сахрана због административних ствари које ме чекају. Био је јако лоше али смо сви вјеровали", истакла је професорка глуме на Факултету драмских уметности за "Телеграф.рс".

Како је портал раније објавио, Алексић је преминуо у недјељу.

Алексићево здравствено стање посљедњих мјесеци било је озбиљно нарушено, а болест је, упркос лијечењу, узела маха.

Иначе, прије само два дана, 16. јануара 2026. године, навршило се пуних 5 година од када је Мирослав јавно оптужен за гнусне радње над ученицама своје школе глуме "Ствар срца".

Мирослав Мика Алексић

Сцена

Ко је преминули Мика Алексић: Учитељ оптужен за силовања седам глумица

Наиме, 16. јануара 2021. године Србију је уздрмала исповијест глумице Милене Радуловић објављена са насловом: "Силовао ме учитељ глуме Мирослав Мика Алексић кад сам имала 17 година".

Милена је у том тренутку имала 26 година.

Пет година након признања, она се огласила на Инстаграму објавивши поруку коју је послала колегиници Иви Илинчић, која је такође оптужила Алексића за гнусне радње.

"Срећно ти пет година откад постадосмо царице Универзума", написала јој је Милена.

"Срећно и теби легендо. Дабогда нам се десило нешто лијепо на ову петогодишњицу", одговорила јој је Ива.

Подијели:

Таг:

Miroslav Mika Aleksić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милена Радуловић, глумица

Сцена

Мика Алексић ме је силовао више пута: Прва исповијест Милене Радуловић

2 ч

1
Мирослав Мика Алексић

Сцена

Ко је преминули Мика Алексић: Учитељ оптужен за силовања седам глумица

2 ч

1
Преминуо Мирослав Мика Алексић

Сцена

Преминуо Мирослав Мика Алексић

3 ч

1
Маја Маринковић

Сцена

Подужи је: Објављен списак партнера Маје Маринковић у ријалитију

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

15

Ова жена је била уз Мику Алексића до посљедњег тренутка

23

08

Умало туча ватерполиста Србије и Мађарске

22

59

Возови искочили из шина, има мртвих

22

52

Имао само 40 килограма: Откривени детаљи прије смрти Мике Алексића

22

48

Душан Мандић проговорио након драме у Арени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner