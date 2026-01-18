Ко је преминули Мика Алексић: Учитељ оптужен за силовања седам глумица

Аутор:Стеван Лулић
18.01.2026
22:00
Коментари:1
Редитељ и власник школе глуме Мирослав Мика Алексић преминуо је вечерас у Београду.
Алексић је преминуо након дуже и тешке болести.
Алексић је деценијама важио за једног од најутицајнијих педагога у свету глуме, кроз чију су школу прошла нека од највећих имена домаћег глумишта.
Вијест о његовој смрти одјекнула је у јавности, а детаљи о времену и мјесту сахране биће накнадно саопштени.
Мирослав Алексић је рођен 1952. године у Београду.
Поред педагошког рада, остаће упамћен по режији филмова и серија који су обележили одређене периоде југословенске и српске кинематографије.
Подсјетимо, Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Мирослава Мике Алексића за кривична дела силовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам девојака, које су похађале његову школу глуме. Прва је Алексића пријавила глумица Милена Радуловић, после чега је исто учинила и њена колегиница Ива Илинчић.
У јуну претходне године, рочиште је одложено због изостанка Алексића, односно због његовог здравственог стања, а како је рекао његов адвокат Зоран Јаковљевић тада, он се тада налазио у полусвесном стању као да је апсолутно непокретан.
