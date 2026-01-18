Logo
Ко је преминули Мика Алексић: Учитељ оптужен за силовања седам глумица

Аутор:

Стеван Лулић

18.01.2026

22:00

Мирослав Мика Алексић
Фото: Screenshot / YouTube

Редитељ и власник школе глуме Мирослав Мика Алексић преминуо је вечерас у Београду.

Алексић је преминуо након дуже и тешке болести.

Ко је Мика Алексић?

Алексић је деценијама важио за једног од најутицајнијих педагога у свету глуме, кроз чију су школу прошла нека од највећих имена домаћег глумишта.

miroslav mika aleksic screenshot youtube

Сцена

Преминуо Мирослав Мика Алексић

Вијест о његовој смрти одјекнула је у јавности, а детаљи о времену и мјесту сахране биће накнадно саопштени.

Мирослав Алексић је рођен 1952. године у Београду.

Поред педагошког рада, остаће упамћен по режији филмова и серија који су обележили одређене периоде југословенске и српске кинематографије.

Оптужен за силовање седам дјевојака

Подсјетимо, Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против Мирослава Мике Алексића за кривична дела силовања и недозвољене полне радње, које је починио над седам девојака, које су похађале његову школу глуме. Прва је Алексића пријавила глумица Милена Радуловић, после чега је исто учинила и њена колегиница Ива Илинчић.

Делфини-ватерполисти Србије

Остали спортови

Србија замало прокоцкала огромну предност: Мађари пали након драме

У јуну претходне године, рочиште је одложено због изостанка Алексића, односно због његовог здравственог стања, а како је рекао његов адвокат Зоран Јаковљевић тада, он се тада налазио у полусвесном стању као да је апсолутно непокретан.

Miroslav Mika Aleksić

