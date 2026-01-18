Logo
Преминуо Мирослав Мика Алексић

Извор:

Телеграф

18.01.2026

21:39

У недјељу је послије дуге и тешке болести преминуо Мирослав Мика Алексић, познати филмски и телевизијски режисер, сценариста и власник чувене школе глуме "Ствар срца" незванично сазнаје "Телеграф".

Алексић је деценијама важио за једног од најутицајнијих педагога у свету глуме, кроз чију су школу прошла нека од највећих имена домаћег глумишта.

Вијест о његовој смрти одјекнула је у јавности, а детаљи о времену и мјесту сахране биће накнадно саопштени.

Мирослав Алексић је рођен 1952. године у Београду.

Поред педагошког рада, остаће упамћен по режији филмова и серија који су обележили одређене периоде југословенске и српске кинематографије, пише "Телеграф".

Miroslav Mika Aleksić

