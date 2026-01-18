Извор:
Телеграф
18.01.2026
21:39
У недјељу је послије дуге и тешке болести преминуо Мирослав Мика Алексић, познати филмски и телевизијски режисер, сценариста и власник чувене школе глуме "Ствар срца" незванично сазнаје "Телеграф".
Алексић је деценијама важио за једног од најутицајнијих педагога у свету глуме, кроз чију су школу прошла нека од највећих имена домаћег глумишта.
Вијест о његовој смрти одјекнула је у јавности, а детаљи о времену и мјесту сахране биће накнадно саопштени.
Мирослав Алексић је рођен 1952. године у Београду.
Поред педагошког рада, остаће упамћен по режији филмова и серија који су обележили одређене периоде југословенске и српске кинематографије, пише "Телеграф".
