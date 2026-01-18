Подужи је: Објављен списак партнера Маје Маринковић у ријалитију

Извор:
Старлета Маја Маринковић важи за једну од најконтроверзнијих учесница ријалити програма, а њени бурни емотивни односи и афере обиљежили су сваку сезону у којој је учествовала.
Након што је Мају Маринковић, у емисији "Магазин ин", водитељка Сања Маринковић прозвала због броја партнера с којима је спавала у ријалитију, старлетини мушкарци су поново у центру пажње.
Њихова веза у "Задрузи" била је најтурбулентнија и најдужа.
Драма, преваре и жестоке свађе обиљежиле су њихову романсу, која је завршена бурним раскидом.
Маја је ушла у везу са Чорбом током "Задруге 4", а њихов однос је био обиљежен љубоморним сценама и кратким, али жестоким раскидима.
Веза са контроверзним Филипом Царем током "Задруге 5" изазвала је огромну пажњу јавности.
Њихови сукоби, емотивни испади и мирења често су завршавали инцидентима, а Маја је чак дисквалификована након једне од сцена љубоморе.
У "Задрузи 6" упловила је у везу са Билалом, што је изазвало бурне реакције.
Њихов однос био је испуњен осцилацијама и драматичним сценама у Бијелој кући.
Током ранијих сезона виђена је у присном односу са Томовићем.
Иако никада нису званично потврдили везу, камере су забиљежиле њихове интимне тренутке под покривачем.
Слична ситуација као и са Томовићем - забиљежени су њихови моменти у кревету, али обоје су избјегавали да потврде да се ишта озбиљније догодило.
Њихов однос у "Задрузи 6" изазвао је буру коментара, а кулминирао је сценама када су завршили заједно у кревету, што је додатно испровоцирало Звезданову тадашњу партнерку.
У "Елити 7" Маја је упловила у везу са Станиславом.
Њихови сукоби и помирења већ сада су постали главна тема, а публика са нестрпљењем прати развој ситуације.
У Елити 9 Маја Маринковић се за дочек Нове године смувала са Филипом Ђукићем, а гледаоци су отад имали прилику да виде њихову врелу акцију.
