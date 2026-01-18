Logo
Large banner

Подужи је: Објављен списак партнера Маје Маринковић у ријалитију

Извор:

Информер

18.01.2026

18:54

Коментари:

0
Маја Маринковић
Фото: Youtube/ screenshot

Старлета Маја Маринковић важи за једну од најконтроверзнијих учесница ријалити програма, а њени бурни емотивни односи и афере обиљежили су сваку сезону у којој је учествовала.

Након што је Мају Маринковић, у емисији "Магазин ин", водитељка Сања Маринковић прозвала због броја партнера с којима је спавала у ријалитију, старлетини мушкарци су поново у центру пажње.

Марко Јањушевић Јањуш

Њихова веза у "Задрузи" била је најтурбулентнија и најдужа.

илу-ротација-19092025

Свијет

Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку

Драма, преваре и жестоке свађе обиљежиле су њихову романсу, која је завршена бурним раскидом.

Милан Јанковић Чорба

Маја је ушла у везу са Чорбом током "Задруге 4", а њихов однос је био обиљежен љубоморним сценама и кратким, али жестоким раскидима.

Филип Цар

Веза са контроверзним Филипом Царем током "Задруге 5" изазвала је огромну пажњу јавности.

Мљевено месо

Регион

Жена у мљевеном месу нашла необичне комаде: ''Морам ли пуњене паприке бацити у смеће?''

Њихови сукоби, емотивни испади и мирења често су завршавали инцидентима, а Маја је чак дисквалификована након једне од сцена љубоморе.

Билал Брајловић

У "Задрузи 6" упловила је у везу са Билалом, што је изазвало бурне реакције.

Њихов однос био је испуњен осцилацијама и драматичним сценама у Бијелој кући.

Владимир Томовић

Током ранијих сезона виђена је у присном односу са Томовићем.

Делфини-ватерполисти Србије

Остали спортови

Лоше вијести за Србију пред дерби са Мађарима

Иако никада нису званично потврдили везу, камере су забиљежиле њихове интимне тренутке под покривачем.

Марко Миљковић

Слична ситуација као и са Томовићем - забиљежени су њихови моменти у кревету, али обоје су избјегавали да потврде да се ишта озбиљније догодило.

Звездан Славнић

Њихов однос у "Задрузи 6" изазвао је буру коментара, а кулминирао је сценама када су завршили заједно у кревету, што је додатно испровоцирало Звезданову тадашњу партнерку.

Станислав Крофак

У "Елити 7" Маја је упловила у везу са Станиславом.

Николија Јовановић

Сцена

Како је Николија објаснила однос с Рељом Поповићем

Њихови сукоби и помирења већ сада су постали главна тема, а публика са нестрпљењем прати развој ситуације.

Филип Ђукић

У Елити 9 Маја Маринковић се за дочек Нове године смувала са Филипом Ђукићем, а гледаоци су отад имали прилику да виде њихову врелу акцију.

Подијели:

Тагови:

Maja Marinković

rijaliti

Задруга

elita

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

Ауто-мото

Шта урадити ако се у аутомобилу осјети мирис бензина?

3 ч

0
Усвојила бебу па о њој сазнала горку истину

Породица

Усвојила бебу па о њој сазнала горку истину

3 ч

0
Потписан споразум о прекиду ватре

Свијет

Потписан споразум о прекиду ватре

3 ч

0
ATV 2012 šampion U13 kategorije u malom fudbalu ''Prijedor 2026''

Фудбал

АТВ 2012 шампион У13 категорије у малом фудбалу ''Приједор 2026''

3 ч

0

Више из рубрике

Како је Николија објаснила однос с Рељом Поповићем

Сцена

Како је Николија објаснила однос с Рељом Поповићем

2 ч

0
Верица Ракочевић

Сцена

Скинула се Верица Ракочевић - нико не вјерује да има 78 година

3 ч

0
Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Сцена

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

4 ч

0
Карлеуша ударила шамар Десингерици, па се обратила овој пјевачици

Сцена

Карлеуша ударила шамар Десингерици, па се обратила овој пјевачици

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

20

42

Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

20

31

Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

20

19

Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

20

09

Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner