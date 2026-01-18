Карлеуша ударила шамар Десингерици, па се обратила овој пјевачици

Извор:
Телеграф
18.01.2026
13:27
Коментари:0
Сукоби у музичком такмичењу "Пинкове Звезде" не престају, а у посљедњој емисији догодио се нови окршај.
Након наступа кандидата Воислава Мутића и коментара жирија, дошло је до расправе између његове менторке Јелене Карлеуше и члана жирија Драгомира Деспића Десингерице.
Бања Лука
Сутра богојављенска литија и пливање за Часни крст
– Све се слажем са Босанцем – навео је Десингерица.
– Коначно да орасположиш тетку Видојку у Канади, каже био тако добро дијете, мало приглуп али добро, дијете – рекао је Босанац.
– Босанац, управо су сви промијенили канал, нико не жели да слуша о Десингерициној тетки. Прво, Деспић који је вечерас давао и шаком и капом, и оним најглувљим кандидатима дао глас, а ниси дао овом дечку који јако лијепо пјева – викала је Карлеуша.
– Кад сам дао шансу? – питао је Деспић.
Регион
Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути
– Вечерас неколико пута. Ја нећу причати о твојој тетки из Пржогрнаца. Погријешио си што ниси дао да, јер си глуваћима давао. Огријешио си се. Вики, хвала ти. Овај дечко је заслужио много више – рекла је Јелена.
Он је потом пришао Јелени, а она му је лупила шамар.
– Вики контролиши своје усвојено дијете – повикала је Јелена.
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
55
16
45
16
42
16
41
16
35
Тренутно на програму