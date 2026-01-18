Logo
Карлеуша ударила шамар Десингерици, па се обратила овој пјевачици

Извор:

Телеграф

18.01.2026

13:27

Коментари:

0
Фото: Youtube

Сукоби у музичком такмичењу "Пинкове Звезде" не престају, а у посљедњој емисији догодио се нови окршај.

Након наступа кандидата Воислава Мутића и коментара жирија, дошло је до расправе између његове менторке Јелене Карлеуше и члана жирија Драгомира Деспића Десингерице.

casni krst

Бања Лука

Сутра богојављенска литија и пливање за Часни крст

– Све се слажем са Босанцем – навео је Десингерица.

– Коначно да орасположиш тетку Видојку у Канади, каже био тако добро дијете, мало приглуп али добро, дијете – рекао је Босанац.

– Босанац, управо су сви промијенили канал, нико не жели да слуша о Десингерициној тетки. Прво, Деспић који је вечерас давао и шаком и капом, и оним најглувљим кандидатима дао глас, а ниси дао овом дечку који јако лијепо пјева – викала је Карлеуша.

– Кад сам дао шансу? – питао је Деспић.

marko perkovic tompson

Регион

Томпсон поново промовише усташтво, Хрватска власт ћути

– Вечерас неколико пута. Ја нећу причати о твојој тетки из Пржогрнаца. Погријешио си што ниси дао да, јер си глуваћима давао. Огријешио си се. Вики, хвала ти. Овај дечко је заслужио много више – рекла је Јелена.

Он је потом пришао Јелени, а она му је лупила шамар.

– Вики контролиши своје усвојено дијете – повикала је Јелена.

