Logo
Large banner

Драгана Мирковић данас прославља рођендан: Ево колико година пуни

Извор:

Блиц

18.01.2026

12:38

Коментари:

0
Драгана Мирковић данас прославља рођендан: Ево колико година пуни

Пјевачица Драгана Мирковић рођена је у Касидолу код Пожаревца, а родни крај увијек радо посјећује и гдје је родитељима реновирала кућу.

Она је рођена на данашњи дан 18. јануара и данас пуни 58 година, а своју каријеру започела је као шеснаестогодишњакиња и од тада је много тога постигла у музици.

Коњи галопирали кроз ломачу

Свијет

Коњи галопирали кроз ломачу

Драгана је неко ко је одувијек градио каријеру искључиво на музици, те никада није превише износила детаље из приватног живота.

Позната је по свом осмијеху и позитивној енергији, па самим тим мало ко би повјеровао колико данас заправо пуни година.

Ротација-илустрација

Хроника

У породичној кући пронађено тијело младића

Она деценијама живи у Аустрији гдје се удала за Тонија Бијелића, од којег се развела и са којим има двоје дјеце – кћерку Мануелу и сина Марка. Након њиховог развода остала је са дјецом да живи у луксузном дворцу у Бечу.

Подијели:

Тагови:

Dragana Mirković

Пјевачица

rođendan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

Хроника

Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

4 ч

0
Од сутра се живот мијења за ова два знака: Добиће брдо пара

Занимљивости

Од сутра се живот мијења за ова два знака: Добиће брдо пара

4 ч

0
Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс

Тенис

Олга Даниловић боља од Венус Вилијамс

4 ч

0
Вода чаша

Здравље

Да ли уносите премало воде у организам? Посљедице могу бити опасне

4 ч

0

Више из рубрике

Славна глумица остала без улоге у филму: "Интернет се потрудио да ме назове ружном"

Сцена

Славна глумица остала без улоге у филму: "Интернет се потрудио да ме назове ружном"

6 ч

0
Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

Сцена

Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

6 ч

0
Пјевач Стеван Анђелковић са супругом

Сцена

Пјевач испричао како је протекла његова прва брачна ноћ, па изјавом све насмијао до суза

1 д

0
Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

Сцена

Кајли Џенер поново на мети подсмијеха

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

55

Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

16

45

Митрополит Јоаникије: Крштење Христово да обнови наше заједништво, братску љубав и слогу

16

42

Сијарто: Трамп позвао Орбана у Одбор за мир за појас Газе

16

41

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

16

35

Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner