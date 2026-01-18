Драгана Мирковић данас прославља рођендан: Ево колико година пуни

Извор:
Блиц
18.01.2026
12:38
Пјевачица Драгана Мирковић рођена је у Касидолу код Пожаревца, а родни крај увијек радо посјећује и гдје је родитељима реновирала кућу.
Она је рођена на данашњи дан 18. јануара и данас пуни 58 година, а своју каријеру започела је као шеснаестогодишњакиња и од тада је много тога постигла у музици.
Драгана је неко ко је одувијек градио каријеру искључиво на музици, те никада није превише износила детаље из приватног живота.
Позната је по свом осмијеху и позитивној енергији, па самим тим мало ко би повјеровао колико данас заправо пуни година.
Она деценијама живи у Аустрији гдје се удала за Тонија Бијелића, од којег се развела и са којим има двоје дјеце – кћерку Мануелу и сина Марка. Након њиховог развода остала је са дјецом да живи у луксузном дворцу у Бечу.
