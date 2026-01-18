Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

18.01.2026
12:25
На подручју општине Ново Сарајево јуче, 17. јануара се догодила саобраћајна незгода у којој је жена О.М. (42) ударила пјешака М.К. (59) и тешко је повриједила.
Из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево су навели да се незгода догодила 17. јануара у 7.15.
"Пјешака иницијала М.К. из Сарајева, ударила је аутомобилом фолксваген, жена О.М. из Сарајева", навели су из МУП-а Кантона Сарајево.
Додали су да се незгода у улици Алеје Липа бб на подручју општине Ново Сарајево.
"У овој незгоди је тешке тјелесне повреде задобила М.К., које су јој констатоване на КУМ-е УКЦ Сарајево, након указане љекарске помоћи, жена је задржана на даљем лијечењу.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево. Увиђај је извршен од стране полицијских службеника Одјељења за саобраћајне истраге, Сектора униформисане полиције и Одјељења за криминалистичку технику и форензику, Сектора криминалистичке полиције", истакли су из МУП-а КС, преноси Аваз.
