Незгода у Сарајеву: Аутом ударила жену

18.01.2026

12:25

Фото: АТВ БЛ

На подручју општине Ново Сарајево јуче, 17. јануара се догодила саобраћајна незгода у којој је жена О.М. (42) ударила пјешака М.К. (59) и тешко је повриједила.

Из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево су навели да се незгода догодила 17. јануара у 7.15.

"Пјешака иницијала М.К. из Сарајева, ударила је аутомобилом фолксваген, жена О.М. из Сарајева", навели су из МУП-а Кантона Сарајево.

Додали су да се незгода у улици Алеје Липа бб на подручју општине Ново Сарајево.

Градишка

Градови и општине

Појачана фреквенција возила на два гранична прелаза

"У овој незгоди је тешке тјелесне повреде задобила М.К., које су јој констатоване на КУМ-е УКЦ Сарајево, након указане љекарске помоћи, жена је задржана на даљем лијечењу.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево. Увиђај је извршен од стране полицијских службеника Од‌јељења за саобраћајне истраге, Сектора униформисане полиције и Од‌јељења за криминалистичку технику и форензику, Сектора криминалистичке полиције", истакли су из МУП-а КС, преноси Аваз.

Саобраћајна незгода

Сарајево

