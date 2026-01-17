Oбдукција открила ужас: Живко изрешетан по тијелу, па овјерен

Извор:
Вођа картела Живко Бакић Жића (43) прво је изрешетан по грудима и стомаку, а потом му је џелат пришао и хладнокрвно испалио два хица у главу како би био сигуран да неће преживјети.
Мала Иванча и околина језера Трешња јуче су постали поприште стравичног злочина који је уздрмао српско подземље.
Како Телеграф сазнаје, у шуми, у Улици Пут за Малу Иванчу бб, јуче око 16 часова пронађено је беживотно тијело Живка Бакића Жиће , означеног вође "Балканског картела". Према новим информацијама, његово тијело нашли су пријатељи који су често долазили код њега и шетали се.
Начин на који је убијен, потврђен најновијим налазима обдукције, свједочи о професионалној и немилосрдној сачекуши.
Обдукција је показала да нападач ништа није препустио случају. Бакић је најпре погођен са више хитаца у предјелу груди, стомака и ногу, што указује на то да је убица отворио ватру из засједе чим му се жртва приближила на шумској стази. Док је вођа картела лежао рањен на земљи, егзекутор му је пришао и извршио језиву "овјеру" са два директна поготка у главу. Бакић је званично проглашен мртвим у 17 часова.
Извори блиски истрази наводе да је егзекутор данима проучавао Бакићеве навике док је овај био са наногвицом на адреси Пут за Малу Иванчу бр. 65. Кобног дана, јуче око 13 часова, Бакић је са наногвицом на нози изашао у дозвољену шетњу ка шуми. Убица га је сачекао на неприступачном терену, далеко од очију јавности, гдје је спровео свој крвави план до краја.
Увиђај на лицу мјеста трајао је сатима, до дубоко у ноћ. Форензичари су под свјетлима рефлектора детаљно чешљали сваки метар шуме тражећи чауре и биолошке трагове нападача, који је успио да нестане у густом растињу прије него што је ико примјетио злочин. Полиција сада интензивно трага за убицом, а провјеравају се базне станице.
