Влада Србије донијела хитне мјере

"Забрана се односи на извоз дизела , бензина и сирове нафте свим видовима транспорта а продужили смо је као једну од мјера како бисмо заштитили грађане и привреду од скока цијена нафте на свјетском тржишту које и даље траје. Додатно, одлучили смо и да пустимо 40.000 тона дизела из резерви, као додатну мјеру за заштиту тржишта а која ће бити реализована у наредним данима", рекла је министарка рударства и енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић, саопштило је министарство.

Она је навела да је циљ мјера које се доносе, као што је смањење акцизе на гориво у износу од 20 одсто, заштита домаћег тржишта од несташица деривата нафте и скока цијена, а усљед глобалних поремећаја на свјетском тржишту због конфликта на Блиском Истоку и повећања цијене нафте од 40 одсто посљедњих недјеља.