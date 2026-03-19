Влада Србије донијела хитне мјере

АТВ

19.03.2026

11:18

Влада Србије донијела је данас одлуку да продужи забрану извоза нафте и нафтних деривата за погон мотора до 2. априла.

"Забрана се односи на извоз дизела , бензина и сирове нафте свим видовима транспорта а продужили смо је као једну од мјера како бисмо заштитили грађане и привреду од скока цијена нафте на свјетском тржишту које и даље траје. Додатно, одлучили смо и да пустимо 40.000 тона дизела из резерви, као додатну мјеру за заштиту тржишта а која ће бити реализована у наредним данима", рекла је министарка рударства и енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић, саопштило је министарство.

МУП упутио апел грађанима: Подузимамо потребне мјере

Она је навела да је циљ мјера које се доносе, као што је смањење акцизе на гориво у износу од 20 одсто, заштита домаћег тржишта од несташица деривата нафте и скока цијена, а усљед глобалних поремећаја на свјетском тржишту због конфликта на Блиском Истоку и повећања цијене нафте од 40 одсто посљедњих недјеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

bunar

Србија

Призор као из хорор филма: Дјечак тражио пса, па открио бунар пун лешева

1 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Србија

Два земљотреса у Србији током ноћи

5 ч

0
Српска војска чува "Балкански ток"

Србија

Српска војска чува "Балкански ток"

13 ч

1
bunar

Србија

Језив призор у селу: Д‌јечак (14) у бунару нашао 7 лешева паса

14 ч

0
12

21

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

12

17

Хапшење на бањалучком аеродрому

12

16

Модели панталона који издужују фигуру

12

14

Добра вијест за љубитеље спорта: Од 1. априла гледајте Евролигу на м:тел-у

12

12

Неке једете: Изненађујући производи који се праве од нафте

