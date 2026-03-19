Влада Србије донијела хитне мјере

Аутор:АТВ
19.03.2026
11:18
Коментари:0
Влада Србије донијела је данас одлуку да продужи забрану извоза нафте и нафтних деривата за погон мотора до 2. априла.
"Забрана се односи на извоз дизела , бензина и сирове нафте свим видовима транспорта а продужили смо је као једну од мјера како бисмо заштитили грађане и привреду од скока цијена нафте на свјетском тржишту које и даље траје. Додатно, одлучили смо и да пустимо 40.000 тона дизела из резерви, као додатну мјеру за заштиту тржишта а која ће бити реализована у наредним данима", рекла је министарка рударства и енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић, саопштило је министарство.
Хроника
Она је навела да је циљ мјера које се доносе, као што је смањење акцизе на гориво у износу од 20 одсто, заштита домаћег тржишта од несташица деривата нафте и скока цијена, а усљед глобалних поремећаја на свјетском тржишту због конфликта на Блиском Истоку и повећања цијене нафте од 40 одсто посљедњих недјеља.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Тренутно на програму