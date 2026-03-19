Призор као из хорор филма: Дјечак тражио пса, па открио бунар пун лешева

Аутор:АТВ
19.03.2026
11:17
Коментари:0
У селу Тешица, у близини Алексинца, догодио се узнемирујући инцидент који је потресао мјештане, након што су у бунару из ког се снабдијева готово цијело село пронађени лешеви шест или седам паса.
Стравично откриће десило се у понедјељак, када је четрнаестогодишњи дјечак кренуо у потрагу за несталим псом свог комшије, не слутећи да ће наићи на призор који ће шокирати читаву заједницу.
Сумња да је вода из бунара загађена додатно је узнемирила мештане.
Претходних дана све више људи у селу пријављивало је нестанак паса. Међу њима је био и пас Николе Радојковића (21), који је заједно са комшијама покушавао да га пронађе.
"Већ неколико дана кружиле су приче да пси нестају. И мој је међу њима. Тражио сам га свуда, дозивао, али без успјеха. Тада је комшија, дјечак од 14 година, понудио помоћ. Обилазио је село и на крају ушао у једно напуштено двориште где се налази бунар", испричао је Никола.
Дјечак је убрзо примјетио рој мушица изнад бунара. Када је пришао и погледао унутра, остао је затечен.
"У бунару је видио шест или седам угинулих паса. Био је у шоку. Један комшија је чак препознао своја два пса. Нико није могао да повјерује шта види", додаје Никола.
Истог дана, у свом дому, Никола је пронашао још једног мртвог пса.
"На тавану сам затекао још једног угинулог пса. Једна комшиница га је пронашла у дворишту, друга поред пута. Када се све сабере, за свега неколико дана угинуло је између 11 и 12 паса", каже он.
Полиција је одмах обавјештена, али додатну забринутост изазива чињеница да већина мјештана користи воду управо из тог бунара.
Сумње мјештана усмјерене су ка једној особи из села која је раније пријетила да ће поставити отров због паса који нападају њену стоку.
"Вјерујемо да је отров остављен уз пут, вјероватно у храни попут саламе. Пси су то појели, а затим су њихова тијела бачена у бунар како би се прикрили трагови", наводи Никола.
Из Министарства унутрашњих послова саопштено је да ће, по налогу Основног јавног тужилаштва у Алексинцу, бити поднијета кривична пријава против Ј. В. (1976) из околине Алексинца због сумње на убијање и злостављање животиња.
Како се сумња, она је током протекле недјеље поставила затровану храну на једном напуштеном плацу у селу Тешица. Ту храну појело је више паса луталица који су потом угинули, након чега су њихова тијела бачена у бунар.
Против осумњичене биће поднијета кривична пријава у редовном поступку, преноси Ало.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Тренутно на програму