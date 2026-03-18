Извор:
Курир
18.03.2026
21:52
Језив призор затекао је мјештане у понедјељак у селу Тешица код Алексинца, када су у бунару из којег се снабдјева готово цијело село пронађени лешеви шест или седам паса, за које се сумња да су отровани.
На трагедија буде још већа, призор је први угледао четрнаестогодишњи дјечак, који је кренуо у потрагу за несталим псом свог комшије.
"Прије три-четири дана мештани су почели да примјећују да им пси нестају. И мог пса није било. Тражио сам га и дозивао, али без успјеха. Комшија, дјечак од 14 година, понудио се да помогне. Обилазио је село и дозивао га, а потом ушао у напуштено двориште гдје се налази бунар – прича Никола Радојковић (21) за Курир, један од мјештана.
Дјечак није могао ни да наслути какав ће призор затећи.
"Примијетио је рој мушица изнад бунара. Када се нагнуо да види о чему је ријеч, доживио је шок – унутра је било шест или седам угинулих паса", додаје Радојковић, преноси Курир.
Дјечак је одмах обавијестио комшије. Никола и његов брат убрзо су стигли до бунара, а за њима и други мјештани.
Један комшија је препознао своја два пса. Нисмо могли да вјерујемо шта гледамо – каже он.
Кошмар се, међутим, ту није завршио. Истог дана, нешто касније, Никола је на тавану своје куће пронашао још једног угинулог пса.
Једна комшиница је пронашла свог пса у дворишту, друга поред пута. Укупно је, за неколико дана, страдало 11 или 12 паса – наводи Радојковић.
Мјештани су одмах обавијестили полицију, а највећу забринутост изазвала је могућност да је бунарска вода загађена. Полиција је у уторак изашла на терен, а потом су дошли и ватрогасци који су покушали да извуку лешеве. Око 80 одсто села користи воду из тог бунара. Већ неколико дана је превентивно не користимо и чекамо резултате и упутства надлежних – каже Радојковић.
Према незваничним сазнањима, комунална инспекција је обавила увиђај, сачинила записник и проследила случај надлежном тужилаштву. Директор ЈКП “Водовод и канализација” Алексинац, Дарко Филиповић, изјавио је да предузеће реагује по налогу надлежних институција.
"За сада нисмо добили налог, али смо спремни да спроведемо све потребне мере уколико то буде затражено", рекао је Филиповић.
Мјештани сумњају да иза тровања стоји особа из села која је и раније пријетила да ће бацити отров јер јој пси нападају стоку и живину.
"Вјерујемо да је отров бацан уз пут, вјероватно у храни попут саламе. Могуће је да је највећа количина била у близини њене куће, где су животиње и страдале, а да су потом бачене у бунар како би се прикрили трагови", каже Радојковић.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Нишу, по налогу Основног јавног тужилаштва у Алексинцу, поднеће кривичну пријаву против Ј. В. (50) из околине овог града због постојања основа сумње да је извршила кривично дјело убијање и злостављање животиња.
Она се сумњичи да током протекле недјеље, у селу Тешица у околини Алексинца, у једном напуштеном плацу поставила затровану храну коју је, како се сумња, појело више паса луталица који су потом угинули, а након тога угинуле псе бацила у бунар, саопштио је МУП.
Против осумњичене ће, по налогу Основног јавног тужилаштва у Алексинцу, кривична пријава бити поднета у редовном поступку.
