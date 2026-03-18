Словенија уводи рестрикције: Ево колико можете наточити горива!

18.03.2026
Због наглог раста потрошње и повећаног прилива возача из сусједних земаља, у Словенији су уведена ограничења на точење горива на појединим бензинским пумпама.
На бензинским пумпама компаније МОЛ у Словенији физичка лица моћи ће наточити 30 литара горива, а правна лица или камиони 200 литара по пуњењу, јавили су у сриједу словеначки медији, додајући да сличне мјере уводи и "Шел", док кораке против „бензинског туризма“ најављује и Словачка, која подиже цијене горива за странце.
Како је МОЛ Словенија објаснио за агенцију СТА, у посљедње двије седмице забиљежили су изузетно повећану потрошњу, између осталог и због точења горива за залихе, те такозваног „бензинског туризма“ на граничним пумпама.
„Како бисмо спријечили колапс и притисак на бензинске пумпе, а истовремено равномјерно снабдјели купце горивом, засад смо ограничили точење“, објаснили су из компаније, преноси Индекс.
Ријеч је о привременој мјери која се примјењује у цијелој земљи, додали су. Како је компанија такође навела, одлучили су поставити ограничења на 30 или 200 литара на основу просјечне дневне потрошње.
Према порталу 24ur.com, и "Шел" се одлучио на сличну мјеру. На њиховим бензинским пумпама ограничење од 200 литара по пуњењу било је на снази до 13 сати у сриједу, а послијеподне је ограничење смањено на 100 литара.
Петрол се још није одлучио на овај корак, наводи портал.
Словачка влада у сриједу је одобрила резолуцију којом се дозвољавају више цијене дизелског горива на бензинским пумпама за возила са страним регистарским таблицама због „бензинског туризма“.
Рафинерија Словнафт изјавила је раније ове седмице да су у неким сјеверним окрузима који граниче с Пољском ниже цијене дизела на словачкој страни довеле до наглог пораста куповине.
Премијер Роберт Фицо, који је предложио мјеру у уторак, рекао је да возачи пуне своје резервоаре и канистере, због чега на неким бензинским пумпама нестаје горива.
По резолуцији, која не прецизира горњу границу цијена, бензинске пумпе имаће право и да лимитирају продају дизела на један резервоар и десет додатних литара за аутомобиле са страним таблицама.
Мађарска је већ ограничила цијене горива овог мјесеца, док је главна пољска рафинерија Орлен смањила своје марже како би ублажила утицај на потрошаче.
