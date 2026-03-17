САС отказује 110 летова због цијена горива

17.03.2026
20:41
Скандинавски авио-превозник САС отказаће ове седмице 110 летова у Норвешкој због цијена горива.
Скандинавски авио-превозник САС отказаће ове седмице 110 летова у Норвешкој због цијена горива. Узимајући у обзир ситуацију на Блиском истоку, укључујући нагли и експлозивни раст цијена горива на глобалном нивоу, сада предузимамо мјере за повећање наше отпорности - рекао је портпарол САС-а Ојстајн Шмит.
Шведски радио је јавио да ће бити отказани летови из Бергена, Осла, Трондхајма и Ставангера.
С друге стране, Синдикат пилота сматра да је отказивање летова повезано са застојем у преговорима о платама.
