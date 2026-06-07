Зорица Брунцлик открила да нема мобилни телефон

Аутор:АТВ
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Може се рећи да Зорица Брунцлик и Надежда Биљић имају животне изабранике за примјер.
Мирољуб Аранђеловић Кемиш и Тома Панић воде рачуна о љепшим половинама толико да њима мобилни телефон није ни потребан. Све позиве и поруке примају њих двојица, те су њих двије једине музичке звијезде којима мобилни није ни потребан, иако се баве естрадом.
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Надежда је то открила једном приликом гостујући у емисији “Амиџи шоу”, док се за Брунцликову годинама уназад зна да Кемиш води рачуна апсолутно о свему.
– Мени мобилни није потребан. Тома завршава све. Ја немам о чему да бринем и не желим више да улазим на те друштвене мреже – рекла је Надежда.
Интересантно је и то да су њихове љубавне приче веома сличне. Зорица је једном приликом испричала како је то изгледало:
– Када сам га срела, нисам знала да је он човјек за мене. Нисам могла да га смислим. Много је био препотентан, био је и мршав за мој укус. О њему се причало у свим круговима, а на мене није обраћао пажњу. Љубио ми руку као тетки – присјетила се Зорица Брунцлик у емисији „Из профила”, а онда је испричала на који га је начин освојила.
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– Убиће ме што причам ову причу. Били смо заједно на концерту, а моје колеге и ја га чекамо у колима да кренемо у хотел. Устанем ја и затекнем га како сједи на коферу од хармонике, онако згодан до бола, а око њега десет љепотица. И ја их питам: „Шта радите ви с мојим мужем”, открила је Зорица кроз смијех како је направила први корак, када је однос са Аранђеловићем у питању, преноси Курир.
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