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Зорица Брунцлик открила да нема мобилни телефон

Аутор:

АТВ
07.06.2026 16:41

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Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Може се рећи да Зорица Брунцлик и Надежда Биљић имају животне изабранике за примјер.

Мирољуб Аранђеловић Кемиш и Тома Панић воде рачуна о љепшим половинама толико да њима мобилни телефон није ни потребан. Све позиве и поруке примају њих двојица, те су њих двије једине музичке звијезде којима мобилни није ни потребан, иако се баве естрадом.

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Надежда је то открила једном приликом гостујући у емисији “Амиџи шоу”, док се за Брунцликову годинама уназад зна да Кемиш води рачуна апсолутно о свему.

– Мени мобилни није потребан. Тома завршава све. Ја немам о чему да бринем и не желим више да улазим на те друштвене мреже – рекла је Надежда.

Интересантно је и то да су њихове љубавне приче веома сличне. Зорица је једном приликом испричала како је то изгледало:

– Када сам га срела, нисам знала да је он човјек за мене. Нисам могла да га смислим. Много је био препотентан, био је и мршав за мој укус. О њему се причало у свим круговима, а на мене није обраћао пажњу. Љубио ми руку као тетки – присјетила се Зорица Брунцлик у емисији „Из профила”, а онда је испричала на који га је начин освојила.

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– Убиће ме што причам ову причу. Били смо заједно на концерту, а моје колеге и ја га чекамо у колима да кренемо у хотел. Устанем ја и затекнем га како сједи на коферу од хармонике, онако згодан до бола, а око њега десет љепотица. И ја их питам: „Шта радите ви с мојим мужем”, открила је Зорица кроз смијех како је направила први корак, када је однос са Аранђеловићем у питању, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зорица Брунцлик

Пјевачица

Кемиш

Мобилни телефон

естрада

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