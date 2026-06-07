Жене које варају најчешће изговарају ове реченице

Аутор:АТВ
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Можда ће вас статистика зачудити, али жене су те које више варају.
Превара у сваком случају није нешто лијепо нити пријатно ни у ком односу. Ако нисте задовољни тренутним односом, било то љубавна веза или брак, покушајте да разговарате са партнером како бисте исправили оно што се исправити може.
Свијет
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Немојте тек тако дизати руке и тражити утјеху у неком другом. Наравно, ако у вези или неком односу постоји насиље или било који вид малтретирања разлаз је једини излаз и никада не остајте у таквој вези.
У преводу ово вам значи “пусти ме да уживам са другом особом док не одлучим шта ћу са тобом”. Не мора наравно то увијек да буде тако, неки људи имају пословних, финансијских и других проблема, али ако је ова реченица праћена поступцима који указују на равнодушност, све вам је јасно.
Ни ово такође није проблематично ако није учестало и ако и ви сами немате неки чудан осјећај по питању њене приче. Ако вам дјелује да вас лаже, вјероватно то и јесте тако, преноси Глас Српске.
Стил
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Ово је можда и добитна реченица! Она која стварно описује да се нешто дешава. Обично људи који варају пребацују кривицу на другу особу у жељи да они испадну у праву.
Ако сте пожељели неког другог, најбоље је да се разиђете.
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