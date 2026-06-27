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Да срце пукне: Звијезда Холандије сазнала најгоре могуће вијести

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 20:55

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Да срце пукне: Звијезда Холандије сазнала најгоре могуће вијести
Фото: Tanjug / AP / Ed Zurga

Ужасне и потресне вијести стигле су са Свјетског првенства. Репрезентативац Холандије и фудбалер Ливерпула Коди Гакпо и његова партнерка доживјели су незамисливу породичну трагедију након што су сазнали да је њихова беба преминула током трудноће.

Тужна вијест затекла је Гакпа у јеку припрема репрезентације Холандије за меч 1/16 финала Мундијала против Марока.

Његова дјевојка Ноа ван дер Биј објавила је на Инстаграму тужну поруку.

"Сломљеног срца обавјештавамо вас да је наш син преминуо током трудноће", написала је Ван дер Биј која је требало да се породи у октобру.

Ван дер Биј је такође објавила да су свом сину дали име Елајџа Рафаел Гакпо. У истој објави написала је:

"Отишли ​​смо у цркву да упалимо свијећу. Након тога, прошетали смо са нашим сином Самјуелом до црквеног игралишта. Тамо је било још једно дијете, звао се Елајџа. Ниједан љепши знак није могао доћи од Бога. Подсјетио нас је да наш мали дечак никада није далеко".

И сам Гакпо је реаговао на тужне вијести.

"Ово је невјероватно тешко вријеме за нашу породицу. Љубазно молимо за приватност и простор. Хвала вам на разумијевању", написао је на Инстаграму.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коди Гакпо

Холандија

Свјетско првенство 2026

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