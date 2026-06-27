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Горњи Подградци: ФК Слога Дипо слави 100 година постојања

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 20:44

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ФК Слога
Фото: ATV

Фудбалска прича Слоге из Горњих Подградаца пише се већ цијели вијек. У тих стотину година стало је безброј лијепих, али и мање лијепих тренутака. Ипак, Слога је опстала и остала да баштини традицију спортског колектива на понос свих мјештана овог краја.

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Тагови :

ФК Слога

ФК Слога Дипо

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