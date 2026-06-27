Иду један за другим: Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Исланд!

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5.8 степени Рихтера забиљежен је у суботу у 20.32 часова, на Исланду.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 64.404 и дужине -22.35, односно свега 37 километара од престонице Рејквавик.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5.1 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
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