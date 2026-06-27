Пентагон први пут потврдио: Маринци преузели шест Ф-35 без радара

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пентагон је први пут званично потврдио да је Корпус маринаца САД (U.S. Marine Corps) преузео шест борбених авиона Ф-35Б без уграђеног радара АН/АПГ-85, чиме су потврђени вишемјесечни наводи да кашњење развоја новог сензора већ утиче на испоруке најновијих примјерака овог ловца.
Потврда је стигла током саслушања пред Одбором за оружане снаге америчког Сената, гдје је директор Заједничке канцеларије програма Ф-35 (Joint Program Office – JPO), генерал-потпуковник маринаца Грегори Масијело, изјавио да је до сада без радара испоручено шест Ф-35Б намијењених Корпусу маринаца. До сада није постојала званична потврда да је иједан Ф-35 испоручен без овог кључног сензора, иако су о томе мјесецима извјештавали амерички специјализовани медији.
Истовремено, JPO је у писаном одговору објављеном 25. јуна саопштио да је Пентагон свјесно прихватио ризик да производња авиона буде настављена иако развој радара АН/АПГ-85 касни. Како наводе из канцеларије програма, циљ је био да се избјегне заустављање производне линије, док ће радар бити уграђен накнадно када буде доступан.
Умјесто радара, у нос авиона уграђен је баласт како би се очували одговарајућа маса и тежиште летјелице.
Авион у овој конфигурацији може да лети, али не може да извршава борбене задатке. Према званичницима програма, Ф-35 без радара може да се користи за основну летачку обуку и друге неборбене активности, али пуну оперативну способност може да достигне тек након уградње и интеграције радара.
Из JPO су упозорили да би, уколико се кашњење настави, и Ратно ваздухопловство САД и Ратна морнарица САД касније ове године могли да преузимају авионе у истој привременој конфигурацији.
Аеро је још у фебруару писао да би кашњење развоја радара АН/АПГ-85 могло довести до испоруке појединих Ф-35 без тог система. У том тренутку такве информације нису биле званично потврђене, док их је сада први пут јавно потврдио директор програма Ф-35 пред америчким Сенатом.
Разлог због којег авиони нису привремено опремљени старијим радаром АН/АПГ-81 лежи у конструкционим измјенама уведеним у производној серији Лот 17. Нови АН/АПГ-85 захтијева другачији распоред носача и преградног зида у предњем дијелу трупа, због чега старији радар није могуће једноставно уградити као привремено рјешење.
Потврда је услиједила у периоду појачаног надзора над програмом Ф-35. Према недавном извјештају америчке Државне ревизорске канцеларије (GAO), током 2025. године свега око четвртине флоте било је потпуно оперативно способно за извршавање свих предвиђених задатака. Масијело је рекао да JPO користи другачију методологију и процјењује да стопа оперативне способности износи око 56 одсто, али је признао да авиони испоручени без радара не могу бити сврстани међу потпуно борбено способне док не добију недостајући систем.
Пентагон наводи да је ријеч о свјесно прихваћеном ризику како производња Ф-35 не би била заустављена због кашњења развоја радара АН/АПГ-85. Када радар буде доступан, биће накнадно уграђен у већ испоручене авионе, који ће тек тада достићи планирани оперативни стандард.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
20
58
20
55
20
44
20
42
20
20
Тренутно на програму