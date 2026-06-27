Новац стиже за четири знака до 4. јула, али постоји један услов

Аутор:АТВ редакција
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Новац стиже за четири хороскопска знака до 4. јула, већ ове седмице, али постоји један услов о којем се ријетко говори.
Ретроградни Меркур у Раку успорава исплате попут црвеног свјетла на семафору. Ко потпише уговор без пажљивог читања, могао би чекати новац дуже него што очекује. Пун Мјесец у Јарцу затвара један стари циклус, док Јупитер улази у Лава и отвара врата за озбиљније финансијске прилике до 4. јула.
Положај планета ријетко се овако поклопи. Јупитер, планета среће и ширења, мијења свој положај и доноси промјене онима који су дуго чекали. Венера доноси поклоне, приливе и неочекиване добитке. Ипак, опрез је потребан – ретроградни Меркур тражи да два пута прочитате сваки документ прије него што ставите потпис.
Ово су знакови који би у наредних седам дана могли ухватити финансијски талас.
Иако Јупитер излази из вашег знака, нема разлога за бригу. Оно што оставља иза себе јесте период финансијског напретка који може трајати читаву годину. Стари дугови се враћају, а понуда коју сте одбили прије неколико мјесеци поново се појављује.
Немојте журити с одлукама, али немојте ни предуго чекати.
Ваш тренутак долази. Јупитер улази у Лава и доноси подршку, па финансијска врата која су дуго била затворена почињу да се отварају. Венера додатно доноси повољне околности и могуће поклоне, чак и од особе од које то најмање очекујете.
Искористите свој шарм, али будите рационални када је новац у питању.
Ваш пут до веће зараде води кроз иностранство. Послови са страним тржиштем могу донијети конкретан прилив, а најбоље прилике долазе из сарадњи које су раније започете.
Ако већ седмицама одлажете да пошаљете важну поруку или понуду – сада је право вријеме.
Јупитер и Венера у Лаву дају вам прилику да оно што радите из задовољства претворите у извор зараде. Оно што су други сматрали губљењем времена могло би почети да доноси новац.
Имате и повољан период за ризике, али с играма на срећу увијек треба бити опрезан и играти само симболично.
Према астролошким тумачењима, Водолија би могла имати повољан период за симболичне игре на срећу до 4. јула. Положај планета наводно отвара могућност неочекиваних прилика, али важно је не претјеривати и не ослањати се само на срећу.
Ретроградни Меркур у Раку може успорити све што је повезано с финансијама. Исплате касне, трансфери се могу закомпликовати, а уговори могу скривати детаље које не примијетите одмах.
Не потписујте ништа на брзину до 4. јула. Прочитајте све пажљиво, тражите додатна објашњења и сачувајте копије докумената. Добре прилике које доносе Јупитер и Венера могу се изгубити због једног непажљивог потеза.
За оне који остану стрпљиви, ова седмица би могла донијети позитивне промјене у финансијској слици, пише Крстарица.
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