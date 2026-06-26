Поскок угризао дјевојку током планинарења, она све снимила

Аутор:АТВ редакција
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Аустралијанка Ејми доживјела је неугодан сусрет с поскоком док је планинарила у Албанији. Поскок ју је угризао за ногу, а након што је назвала хитне службе и оца, преостало јој је само чекати помоћ и снимати се.
Ејми је испричала:
"Цијелим путем бојала сам се да ћу нагазити на змију и да ће ме угристи и управо се то догодило. Требало ми је пола сата да ми се на телефон јави неко ко ми може помоћи. Кад су ме спојили на хитну помоћ, нису говорили енглески, па су ми поклопили, али успјела сам назвати тату. Он је назвао хитну помоћ у Аустралији па су они некако успјели помоћи, а онда сам назвала некога из хостела ко ми је успио дозвати помоћ."
@_lecons I was bitten by a European Nose-horned Viper whilst solo trail running in Albania. I started filming to calm myself down and thought I would share because I can laugh about it now that I’m safe. Yes, I’m aware I needed compression over the wound. I temporarily moved off the socks after some misscommunication with my dad, but I removed my tank top again and placed the socks over the wound and took off my shoes shortly after. Please let this be a reminder to always carry an emergency kit, even when it is a short trail. #trailrunning #snakebite #albania #valbone ♬ original sound - Amy
У наставку је објаснила да јој је отац љекар те да је мислила да ће због тога бити боље опремљена за угриз змије, а усред приче, на рану од угриза слетио јој је и комарац који је покушао додати сол на рану, преноси Дневник.хр.
Ејми је изразила бригу због боје стопала и бојазан да хитна неће стићи на вријеме, али хитна помоћ стигла је око сат времена након угриза, а Ејми је снимила раднике који су дошли по њу, санирали рану, носили је до возила и одвели у болницу.
@_lecons PART 3: The Resuce. After all that effort to remain immobilised for the hour that it took for emgency services to arrive, my rescue was far from smooth sailing given I was still on the mountain. I have wondered if continuing to run down would have been more effective. Regardless, I’m so lucky to be alive and whilst it’s still early days in recovery, there doesn’t appear to be any permanent damage even though it took 2 hours to receive antivenom. #snakebite #albania #emergency #trailrunning #solohiking ♬ original sound - JGAM1NG
Противотров је примила два сата након угриза те је у болници провела два дана.
Аустралијанка каже да се чини како неће имати трајних посљедица и да је захвална на помоћи упркос свим неспоразумима. Снимке које је подијелила на друштвеним мрежама можете погледати у наставку.
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