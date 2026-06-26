Пун Мјесец 30. јуна ће овим знаковима донијети велику срећу

Аутор:АТВ редакција
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У уторак 30. јуна, Пун Мјесец у Јарцу стиже као тачка на крају реченице коју сте писали цијели мјесец. За неке је то само лијепа слика на небу. За Рака, Вагу и Водолију је нешто сасвим друго, тренутак када терет који сте дуго вукли једноставно клизне са леђа.
Јарац је знак који не прашта недореченост. Када се Мјесец напуни у њему, све што сте одлагали излази на видјело, рачуни, разговори, одлуке које су мјесецима висиле у ваздуху.
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Овај јунски Пун Мјесец долази тачно на прагу јула, па дјелује као прекидач између двије фазе. Оно што се затвори те вечери, ријетко се враћа.
Вама је јун био густ од неизговореног. Неко у кући је ћутао, ви сте ћутали, и та тишина је почела да стеже. Пун Мјесец 30. јуна у сриједу ујутру доноси разговор који сте избјегавали, вјероватно за доручком, кратак и нимало драматичан.
Немојте га прекидати шалом. Пустите да се изговори до краја, јер управо то скида чвор који вас притиска од краја маја.
Коначно престајете да мјерите. Вама је овај период донио превише опција и премало мира, двије понуде, два града, два човјека, шта год да је у питању.
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Енергија овог Пуног Мјесеца у Јарцу вам затвара једну врата, и то с разлогом. У четвртак поподне стиже позив или порука која све поједностави. Не тражите трећу варијанту. Прихватите ону која вам смирује стомак, не ону која звучи паметније.
Вама се мјесецима вукао један финансијски реп, враћени дуг, неисплаћено, папир који нисте стигли да ријешите.
Јунски Пун Мјесец доноси распетљавање, не богатство из ваздуха, него просту олакшицу. Неко вам враћа оно што сте мислили да сте отписали. Искористите прву половину јула да тај новац усмјерите у нешто конкретно, а не да нестане на ситнице до петка.
Многи очекују да Мјесец ради сам. Не ради. Највећи проблем није небо, проблем је што људи те вечери остају у истој соби са истим мислима. Зато урадите једну конкретну ствар.
Запишите на папир оно што желите да завршите са јуном, па лист склоните или поцијепајте.
Пошаљите поруку коју одлажете, чак и ако је само једна реченица.
Провјетрите простор у коме спавате прије него што легнете те ноћи.
Ситно, али управо те мале радње претварају лијепу слику на небу у стварну промјену у глави.
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Не мијења је преко ноћи. Пун Мјесец појачава оно што већ постоји у вама, а не ствара ни из чега.
Раку, Ваги и Водолији доноси олакшање јер су за њега спремни, не зато што их је небо изабрало насумично.
(Крстарица)
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