На тротоару измјерено 57 степени: Дијелове Британије погодило јако невријеме након врелог дана

Аутор:АТВ редакција
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Дијелове Велике Британије погодило је јако невријеме праћено грмљавином, док су на снази жута упозорења због нових олуја у Шкотској.
Британске метеоролошке службе упозориле су јавност на могућност локалних поплава и поремећаја у саобраћају, преноси Би-Би-Си. Лондон и југоисток Енглеске се суочавају са екстремним топлотним таласом, гдје црвено упозорење остаје на снази до вечерас.
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Према писању Би-Би-Си-а, температура површине тротоара у појединим дијеловима Лондона достигла је 57 степени Целзијуса. Лондонска служба хитне помоћи саопштила је да је број позива на број 999 током топлотног таласа повећан за 50 одсто.
Температура ваздуха на аеродрому Хитроу достигла је 30,5 степени Целзијуса већ до 9.00 часова по локалном времену, док метеоролози очекују да ће највише дневне температуре у источној и југоисточној Енглеској током поподнева износити између 35 и 37 степени Целзијуса.
(Танјуг)
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