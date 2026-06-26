Зашто је Европу похарао незапамћени топлотни талас? Стручњаци открили

Аутор:АТВ редакција
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Научници су закључили да је овоседмични екстремни топлотни талас, који је захватио западну Европу, најтежи икад забиљежен у том дијелу континента и да се такав догађај не би могао догодити без људског утицаја на загријавање планете сагоријевањем фосилних горива.
Европљани од Шпаније до Уједињеног Краљевства ове седмице су на удару екстремних врућина, с температурама које су достизале близу или изнад 40 степени Целзијуса.
Конзорцијум World Weather Attribution, који окупља научнике с Imperia Collegea у Лондону и Климатског центра Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, користио је научно провјерене методе како би упоредио овоседмични топлотни талас с великим врућинама из 1976. и 2003. године.
Ново истраживање објављено у петак открива да би овакав догађај био "готово немогућ" прије само 50 година, а постао је много вјероватнији чак и у посљедње двије деценије због глобалног загријавања.
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"Током цијелог трајања овог топлотног таласа открили смо да се у посљедњих 50 година... вјероватноћа оваквог топлотног таласа увелико промијенила", изјавио је главни аутор студије Теодор Кипинг, истраживач екстремних временских прилика на Imperia Collegea-u у Лондону.
"Овај догађај не би био могућ у јуну без климатских промјена", додао је Кипинг.
"Тродневне просјечне ноћне температуре не би биле могуће ни у једно доба године без климатских промјена, а вјероватноћа да се тродневне максималне дневне температуре попут ове догоде у било које доба године повећала се за више од 500 пута од 1976. године", додао је он.
До 1976. године Земља се загријала за само 0,3 степена изнад прединдустријских нивоа, 2003. године за 0,6 степени, а прошле године за 1,4 степена.
Научници су јасни, топлотни таласи постају све чешћи и интензивнији са сваким новим дјелићем степена загријавања.
Топлотни талас најтежи у историји западне и средње Европе
За велику анализирану регију западне и средње Европе овај топлотни талас је најтежи икад забиљежен, наводе научници.
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Дневне температуре забиљежене ове седмице сада су 10 пута вјероватније него током бруталног љета 2003. године, када је од посљедица врућине умрло око 70.000 људи.
Високе ноћне температуре ове седмице су чак око 100 пута вјероватније него што су биле прије 23 године.
Климатске промјене су овај догађај учиниле и знатно топлијим.
"Сличан топлотни талас у јуну био би око 3,5 степени хладнији током дана 1976. и око 2 степена хладнији 2003.", рекао је Кипинг.
"Ноћне температуре биле би око 2,4 степена хладније 1976. и око 1,3 степена хладније у јуну 2003.", додао је он, пише "Политико".
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