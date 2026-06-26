Казне до 5.000 КМ: Колико еурокрема смијете унијети у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Многи који долазе из Њемачке, Аустрије, Словеније, Хрватске и других европских земаља у БиХ носе прехрамбене производе за породицу, међу којима је често и еурокрем.
Према званичним подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ, за еурокрем није прописана посебна количина у броју тегли или килограмима. Он се третира као роба некомерцијалног карактера, под условом да је количина намијењена за личну, породичну употребу или поклон, а не за продају.
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Путник у Босну и Херцеговину може унијети робу некомерцијалног карактера у личном пртљагу у вриједности до 600 КМ по особи и по дану, што износи око 307 евра. То значи да еурокрем, заједно с другом робом коју носите, не би требало да прелази вриједност од 600 КМ ако желите избјећи плаћање увозних дажбина.
Важно је знати да царински службеник на граници има право процијенити да ли количина еурокрема одговара личној употреби. Неколико тегли за породицу углавном се може сматрати робом за личне потребе, али већи број истих производа може изазвати сумњу да се ради о роби за даљњу продају. У том случају роба се мора пријавити и може бити предмет обрачуна увозних дажбина.
Ако вриједност робе прелази 600 КМ, царински орган може обрачунати царину и ПДВ на вриједност робе. У Босни и Херцеговини ПДВ износи 17 одсто, а за робу некомерцијалног карактера царински поступак зависи од вриједности и врсте робе. Ако путник робу пријави, поступак се може ријешити на граници уз обрачун прописаних дажбина.
Казне се не прописују посебно за еурокрем, већ за царински прекршај. Ако физичко лице не пријави робу коју уноси преко царинске линије, према Закону о царинским прекршајима БиХ може бити кажњено новчаном казном од 200 КМ до 5.000 КМ, што је приближно од 102 до 2.556 евра.
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У случају да се роба уноси изван граничног прелаза или се покушава избјећи царински надзор, казне су знатно веће. За физичко лице прописана је казна од 500 КМ до 10.000 КМ, што је приближно од 256 до 5.113 евра.
Путници посебно требају водити рачуна да еурокрем буде у оригиналном паковању и да количина буде разумна за личне потребе. Ако производ садржи млијечне састојке, могу се примијенити и посебна правила за личне пошиљке производа животињског поријекла, зависно од састава производа и процјене надлежних службеника на граници, пише "ГП Маљевац".
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