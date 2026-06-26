Четрнаестогодишњак оптужен за убиство дјевојчице: Ужас у Великој Британији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четрнаестогодишњи дјечак оптужен је за убиство након што је у Велсу, у Великој Британији, пронађено тијело за које се вјерује да припада несталој 14-годишњој дјевојчици Лили, саопштила је данас полиција.
Тијело дјевојчице пронађено је 22. јуна у подручју Дафрин Парка у граду Блајн, пренио је Гардијан.
Свијет
Ухапшен по европској потјерници: Серијски лопов из БиХ изручен Аустрији
Формална идентификација тијела још није завршена, али полиција наводи да вјерује да је ријеч о Лили, чији је нестанак раније пријављен.
Осумњичени, кога полиција описује као бијелог Британца, налази се у притвору и требало би да се појави пред Судом за прекршаје у Њупорту.
Његов идентитет није објављен због законских ограничења која се односе на малољетнике.
Полиција је саопштила да је име дјевојчице објављено уз сагласност њене породице, јер ће бити дио судског поступка.
Лили је посљедњи пут виђена у улици Хај Стрит у Блејни око 18.50 часова по локалном времену 20. јуна.
Након проналаска тијела, дијелови парка Пилгримс и околних подручја остали су ограђени због истраге.
Свијет
Мушкарац из Хрватске убио држављанина БиХ: Посвађали се око политике, ево колику казну је добио
Детектив инспектор Стивен Томас рекао је да се истрага наставља и да ће полицијско присуство у том подручју остати појачано наредних дана.
Такође је позвао јавност да буде опрезна у коментарима на друштвеним мрежама како не би угрозила судски поступак и даљу истрагу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч1
Најновије
09
30
09
25
09
21
09
18
09
17
Тренутно на програму