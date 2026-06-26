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Заштитите себе током топлотног таласа: Ево шта требате урадити

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:21

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врућина топлота
Фото: Pexel/ Kampus Production

Дуготрајно излагање високим температурама и УВ зрачењу може озбиљно угрозити здравље. Посљедице могу укључивати дехидрацију, опекотине коже и топлотни удар, који се може развити изненада и захтијева хитну медицинску помоћ.

Рани симптоми топлинског удара су вртоглавица, главобоља, мучнина, убрзан пулс и конфузија, а у тежим случајевима може доћи до губитка свијести.

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Опекотине од сунца

Опекотине настају због дјеловања УВ зрака и најчешће се јављају неколико сати након излагања сунцу.

Симптоми:

– црвенило коже

– осјетљивост и бол

– отицање

– љуштење коже

Шта урадити:

– одмах се склонити са сунца

– пити довољно течности

– расхладити и хидрирати кожу

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Благе опекотине пролазе за неколико дана. Код јачих симптома, повишене температуре или знакова дехидрације треба се јавити љекару.

Како се заштитити током великих врућина

– Избјегавати сунце између 10 и 17 сати

– Боравити у хладу кад год је могуће

– Пити довољно воде (не чекати жеђ)

– Носити лагану и свијетлу одјећу, шешир и сунчане наочаре

– Јести лагану храну, више воћа и поврћа

– Расхлађивати се млаким тушем или облогама

– Правити паузе ако се ради или вјежба напољу

– Никада не остављати дјецу ни животиње у аутомобилу

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Користити крему за сунчање (СПФ 30+, за дјецу СПФ 50+), наносити је редовно свака 2 сата.

Расхлађивање простора

– Држати температуру што нижом (дању испод 32°Ц, ноћу око 24°Ц)

– Током дана затварати прозоре и спуштати ролетне

– Ноћу провјетравати просторије

– Гасити непотребне уређаје и расвјету

Клима уређај не би требао имати више од 7°Ц разлике у односу на вањску температуре.

Посебно осјетљиве групе

Повећан ризик имају:

– старије особе

– мала дјеца

– труднице

– хронични болесници

– особе које раде на отвореном

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Препоруке:

– редовно узимати терапију

– пратити здравствено стање и притисак

– пити довољно течности

– избјегавати најтоплији дио дана

У случају погоршања симптома потражити љекарску помоћ.

Безбједно понашање на сунцу (СЗО препоруке)

– Дјецу посебно штитити и држати бебе у хладу

– Избјегавати сунце између 10 и 17 сати

– Тражити хлад када је сунце најјаче

– Носити заштитну одјећу и наочале

– Користити крему за сунчање и обнављати је свака 2 сата

– Пратити УВ индекс (заштита је потребна од вриједности 3 навише)

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Опасност у аутомобилу

Температура у затвореном возилу може брзо достићи и до 50°Ц, чак и у хладу. То може бити опасно по живот, посебно за дјецу.

Дјеца се загријавају брже од одраслих, па топлински удар може наступити врло брзо. Зато се дјеца и животиње никада не смију остављати у аутомобилу, ни на кратко, преноси Аваз.

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Тагови :

топлотни талас

врућина

како се заштитити током врућине

високе температуре ваздуха

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