Заштитите себе током топлотног таласа: Ево шта требате урадити

Аутор:АТВ редакција
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Дуготрајно излагање високим температурама и УВ зрачењу може озбиљно угрозити здравље. Посљедице могу укључивати дехидрацију, опекотине коже и топлотни удар, који се може развити изненада и захтијева хитну медицинску помоћ.
Рани симптоми топлинског удара су вртоглавица, главобоља, мучнина, убрзан пулс и конфузија, а у тежим случајевима може доћи до губитка свијести.
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Опекотине настају због дјеловања УВ зрака и најчешће се јављају неколико сати након излагања сунцу.
Симптоми:
– црвенило коже
– осјетљивост и бол
– отицање
– љуштење коже
Шта урадити:
– одмах се склонити са сунца
– пити довољно течности
– расхладити и хидрирати кожу
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Благе опекотине пролазе за неколико дана. Код јачих симптома, повишене температуре или знакова дехидрације треба се јавити љекару.
– Избјегавати сунце између 10 и 17 сати
– Боравити у хладу кад год је могуће
– Пити довољно воде (не чекати жеђ)
– Носити лагану и свијетлу одјећу, шешир и сунчане наочаре
– Јести лагану храну, више воћа и поврћа
– Расхлађивати се млаким тушем или облогама
– Правити паузе ако се ради или вјежба напољу
– Никада не остављати дјецу ни животиње у аутомобилу
Здравље
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Користити крему за сунчање (СПФ 30+, за дјецу СПФ 50+), наносити је редовно свака 2 сата.
– Држати температуру што нижом (дању испод 32°Ц, ноћу око 24°Ц)
– Током дана затварати прозоре и спуштати ролетне
– Ноћу провјетравати просторије
– Гасити непотребне уређаје и расвјету
Клима уређај не би требао имати више од 7°Ц разлике у односу на вањску температуре.
Повећан ризик имају:
– старије особе
– мала дјеца
– труднице
– хронични болесници
– особе које раде на отвореном
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Препоруке:
– редовно узимати терапију
– пратити здравствено стање и притисак
– пити довољно течности
– избјегавати најтоплији дио дана
У случају погоршања симптома потражити љекарску помоћ.
– Дјецу посебно штитити и држати бебе у хладу
– Избјегавати сунце између 10 и 17 сати
– Тражити хлад када је сунце најјаче
– Носити заштитну одјећу и наочале
– Користити крему за сунчање и обнављати је свака 2 сата
– Пратити УВ индекс (заштита је потребна од вриједности 3 навише)
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Дјеца се загријавају брже од одраслих, па топлински удар може наступити врло брзо. Зато се дјеца и животиње никада не смију остављати у аутомобилу, ни на кратко, преноси Аваз.
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