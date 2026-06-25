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Ватрогасци издали хитно упозорење: Ако излазите из стана, ово никако не смијете оставити укључено

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:18

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Пред нама је један топли временски период, кажу и метеоролози, тропски дани су пред нама, а то значи да је опасност од пожара на отвореном изузетно велика.

Никола Максимовић из ватрогасно-спасилачке јединице Београд, говорио је о проблемима које доносе велике врућине.

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Колико су врућине погодне за пожаре на отвореном?

- Временски услови свакако погодују лаком и брзом настанку и развоју пожара, односно нама не иду у прилог. Подсјетио бих да је прије безмало годину дана, односно 7. јула 2025. године, било преко 600 интервенција само у току 24 сата гашења пожара на отвореном простору, док смо, рецимо, сада у јуну, од почетка јуна до данашњег дана, на преко 900 интервенција гашења пожара на отвореном простору, што је ипак мање у односу на исти период прошле године. Баш претходно поменут догађај од 7. јула претходне године је управо био такав какав јесте због јаког вјетра који је непредвидиво мијењао правац. Вјетар нам не иде никако у прилог, и управо кад причамо, рецимо, о броју страдалих, на пожарима на отвореном простору, углавном је то због губитка оријентације. Напоменуо бих да су углавном то лица која су и изазивачи тих пожара сваком смислу те ријечи - рекао је Максимовић за ТВ Блиц.

Додаје да је забрањено паљење траве, ниског растиња, смећа и биљних остатака на отвореном простору, ложење ватре у шуми и на 200 метара од руба шуме.

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Важно је одмах позвати ватрогасце

- То је забрањено законом о заштити од пожара, и за то су прописане одређене законске, односно новчане казне. Такође, ако причамо о припреми хране на отвореном простору, наравно да је могуће на за то одређеним мјестима, односно потребно је да са собом понесемо довољну количину воде којом ћемо ватру коју користимо за припрему хране угасити и да се не удаљавамо са тог мјеста док нисмо увјерени да је та ватра апсолутно угашена - објаснио је он и додао:

- Кад причамо о радовима на отвореном, посебно на обзир, посебно опушак или нешто слично што може лако да изазове, овај, паљење гориве масе на отвореном простору, и уколико видимо пожар, да не претпоставимо да је неко већ дојавио о том догађају, већ да позовемо ватрогасно-спасилачку јединицу.

Да ли клима-уређаји представљају опасност

Максимовић упозорава да никако не треба остављати упаљене клима-уређаје уколико нисте код куће.

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- Апел нашим грађанима да никако не остављају укључене електричне уређаје без надзора, било да се ради о клима уређајима или уређајима који се пуне преко пуњача, а посебно уколико одлазе на годишњи одмор, да ништа што није неопходно, осим замрзивача или фрижидерима, не остављају укључено у својим становима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

врућина

топлотни талас

Струја

пожар

Ватрогасци

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