Ствари које могу да направе проблем у аутомобилу ако их на вријеме не ријешите

Аутор:АТВ редакција
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Ако не желите да вас ауто остави на путу баш када сте кренули на први викенд излет, одвојите 15 минута за ове три ствари.
Заборавите пумпање „отприлике“ на бензинској пумпи. Када температура асфалта порасте, ваздух у гумама се шири и притисак расте. Вожња са погрешним притиском значи двије ствари: гуме се троше неравномјерно (и уништавате их прије времена), а аутомобил у кривинама постаје „пловећи“ умјесто прецизног и стабилног.
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Шта каже пракса: Провјеравајте притисак искључиво када су гуме хладне. Погледајте наљепницу на оквиру врата или у упутству возила, јер произвођач није то без разлога прописао. И обавезно погледајте профил гуме – ако је стара и „ћелава“, никакав притисак вас неће спасити на првој љетној киши.
Сви се плашимо зиме када ауто неће да упали, али истина је заправо супротна – акумулатори највише „цркавају“ љети. Високе температуре испод хаубе убрзавају хемијске реакције, оксидацију и пражњење, што слаби батерију која је често већ на крају свог вијека.
Шта каже пракса: Ако вам је акумулатор старији од четири године, немојте чекати да вас изненади на паркингу тржног центра. Замолите механичара да га тестира. То траје минут, а знаћете на чему сте. Када ауто једном не упали – касно је за размишљање.
Зима је за брисаче била брутална – лед, снијег, стругање залеђеног стакла. Сада их дочекује сунце које исушује гуму до те мјере да постане тврда и испуцала. Резултат? Када на аутопуту кренете да чистите шофершајбну од инсеката, брисачи само размажу прљавштину и направе слој кроз који не видите ништа.
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Шта каже пракса: Провјерите гумице. Ако остављају трагове или „прескачу“ по стаклу, мијењајте их одмах. Није ствар естетике, него безбједности – једна секунда лоше видљивости при 130 км/х може да вам поквари цијело љето.
Аутомобил није ствар коју само сипате и возите, ма колико био добар. Ове ситнице не коштају много, а разлика између „урадио сам преглед“ и „остао сам на путу“ често зависи баш од њих. Провјерите гуме, тестирајте акумулатор и замијените метлице брисача. Уштедићете себи живце – и трошак шлеп службе.
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