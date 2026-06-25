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Ствари које могу да направе проблем у аутомобилу ако их на вријеме не ријешите

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:32

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Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

Ако не желите да вас ауто остави на путу баш када сте кренули на први викенд излет, одвојите 15 минута за ове три ствари.

1. Гуме: притисак није „одокативна“ категорија

Заборавите пумпање „отприлике“ на бензинској пумпи. Када температура асфалта порасте, ваздух у гумама се шири и притисак расте. Вожња са погрешним притиском значи двије ствари: гуме се троше неравномјерно (и уништавате их прије времена), а аутомобил у кривинама постаје „пловећи“ умјесто прецизног и стабилног.

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Шта каже пракса: Провјеравајте притисак искључиво када су гуме хладне. Погледајте наљепницу на оквиру врата или у упутству возила, јер произвођач није то без разлога прописао. И обавезно погледајте профил гуме – ако је стара и „ћелава“, никакав притисак вас неће спасити на првој љетној киши.

2. Акумулатор: „тихи убица“ који не упозорава

Сви се плашимо зиме када ауто неће да упали, али истина је заправо супротна – акумулатори највише „цркавају“ љети. Високе температуре испод хаубе убрзавају хемијске реакције, оксидацију и пражњење, што слаби батерију која је често већ на крају свог вијека.

Шта каже пракса: Ако вам је акумулатор старији од четири године, немојте чекати да вас изненади на паркингу тржног центра. Замолите механичара да га тестира. То траје минут, а знаћете на чему сте. Када ауто једном не упали – касно је за размишљање.

3. Брисачи: када стакло постане пуно трагова

Зима је за брисаче била брутална – лед, снијег, стругање залеђеног стакла. Сада их дочекује сунце које исушује гуму до те мјере да постане тврда и испуцала. Резултат? Када на аутопуту кренете да чистите шофершајбну од инсеката, брисачи само размажу прљавштину и направе слој кроз који не видите ништа.

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Шта каже пракса: Провјерите гумице. Ако остављају трагове или „прескачу“ по стаклу, мијењајте их одмах. Није ствар естетике, него безбједности – једна секунда лоше видљивости при 130 км/х може да вам поквари цијело љето.

Аутомобил није ствар коју само сипате и возите, ма колико био добар. Ове ситнице не коштају много, а разлика између „урадио сам преглед“ и „остао сам на путу“ често зависи баш од њих. Провјерите гуме, тестирајте акумулатор и замијените метлице брисача. Уштедићете себи живце – и трошак шлеп службе.

(Аутоблог.рс)

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Тагови :

Аутомобил

квар на ауту

Аутомеханичар

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