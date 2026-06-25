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Алкохол и вода - комбинација која може бити кобна

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 14:54

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Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.
Фото: junjie xu/Pexels

Од почетка сезоне купања биљеже се бројни случајеви утапања, због чега стручњаци упозоравају да се у воду никада не улази под дејством алкохола.

Утапање је трећи најчешћи узрок ненамјерне смрти у свијету, а ризик расте са порастом концентрације алкохола у крви. Истраживања показују да је алкохол присутан код 30 до 70 одсто случајева утапања током рекреативних активности у води и представља један од главних фактора ризика код одраслих. Алкохол смањује способност расуђивања, успорава реакције и повећава ризик од несрећа, чак и при малим количинама.

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Под утицајем алкохола особа не може поуздано бринути ни о себи ни о другима, укључујући дјецу, код којих је утапање један од водећих узрока смрти која се може спријечити. Несреће се могу догодити веома брзо, понекад за мање од минуте, па чак и у плиткој води, због чега је опрез неопходан у свим ситуацијама уз воду.

Ево три најважније ствари које треба да знате о ефектима алкохола током активности на води:

Алкохол нарушава процјену

Ако сте пијани, ваше расуђивање и самоконтрола слабе. Због тога можете преузети веће ризике него иначе или прецијенити своје способности. Можда ћете се осјећати сигурније него што би требало док пловите по лошем времену или пливате даље од обале него што можете да се вратите. Такође можете теже препознати опасности попут јаких струја или ветра.

Алкохол успорава рефлексе

Када сте у води, важно је да брзо уочавате опасности и реагујете на њих. Међутим, алкохол утиче на способност мозга да обради информације и одговори на спољне подражаје. То може успорити реакције, смањити концентрацију и нарушити координацију. Алкохол такође може променити перцепцију и способност да јасно видите, чујете или процијените шта се дешава око вас.

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Алкохол утиче на тијело

Алкохол отежава тијелу да регулише температуру. То може повећати ризик од хипотермије у хладној води, али и од прегријавања током веома топлих дана. Такође изазива дехидрацију, а ослабљена чула могу вас учинити мање свјесним опасности од сунца. У тежим случајевима, алкохол може довести и до губитка свијести у води.

Како остати безбједан?

  • Не конзумирајте алкохол пре или током активности у води.
  • Не улазите у воду након што сте пили и не дозволите да вас други наговарају на то.
  • Предложите другу активност ако су присутни конзумирали алкохол.
  • Не остављајте саму особу која је пила поред воде.
  • Не пијте алкохол ако сте одговорни за чување дјеце.
  • Ако је неко у невољи, останите уз њега и одмах позовите помоћ.

Утапање спада међу водеће узроке смрти који се могу спријечити, али се често дешава изненада и без упозорења 

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Проке него што посегнете за првим гутљајем пива на плажи, запитајте се да ли тиме угрожавате себе или друге. Без обзира на годишње доба, комбинација алкохола и активности на води представља озбиљан ризик. Колико год уживање уз пиће крај воде дкеловало примамљиво, никада није врокедно вашег живота.

(Курир)

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Алкохол

купање

Вода

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