Алкохол и вода - комбинација која може бити кобна

Аутор:АТВ редакција
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Од почетка сезоне купања биљеже се бројни случајеви утапања, због чега стручњаци упозоравају да се у воду никада не улази под дејством алкохола.
Утапање је трећи најчешћи узрок ненамјерне смрти у свијету, а ризик расте са порастом концентрације алкохола у крви. Истраживања показују да је алкохол присутан код 30 до 70 одсто случајева утапања током рекреативних активности у води и представља један од главних фактора ризика код одраслих. Алкохол смањује способност расуђивања, успорава реакције и повећава ризик од несрећа, чак и при малим количинама.
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Под утицајем алкохола особа не може поуздано бринути ни о себи ни о другима, укључујући дјецу, код којих је утапање један од водећих узрока смрти која се може спријечити. Несреће се могу догодити веома брзо, понекад за мање од минуте, па чак и у плиткој води, због чега је опрез неопходан у свим ситуацијама уз воду.
Ево три најважније ствари које треба да знате о ефектима алкохола током активности на води:
Ако сте пијани, ваше расуђивање и самоконтрола слабе. Због тога можете преузети веће ризике него иначе или прецијенити своје способности. Можда ћете се осјећати сигурније него што би требало док пловите по лошем времену или пливате даље од обале него што можете да се вратите. Такође можете теже препознати опасности попут јаких струја или ветра.
Када сте у води, важно је да брзо уочавате опасности и реагујете на њих. Међутим, алкохол утиче на способност мозга да обради информације и одговори на спољне подражаје. То може успорити реакције, смањити концентрацију и нарушити координацију. Алкохол такође може променити перцепцију и способност да јасно видите, чујете или процијените шта се дешава око вас.
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Алкохол отежава тијелу да регулише температуру. То може повећати ризик од хипотермије у хладној води, али и од прегријавања током веома топлих дана. Такође изазива дехидрацију, а ослабљена чула могу вас учинити мање свјесним опасности од сунца. У тежим случајевима, алкохол може довести и до губитка свијести у води.
Утапање спада међу водеће узроке смрти који се могу спријечити, али се често дешава изненада и без упозорења
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Проке него што посегнете за првим гутљајем пива на плажи, запитајте се да ли тиме угрожавате себе или друге. Без обзира на годишње доба, комбинација алкохола и активности на води представља озбиљан ризик. Колико год уживање уз пиће крај воде дкеловало примамљиво, никада није врокедно вашег живота.
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