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Погледајте реакцију коментатора током разорног потреса: Тресе се

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 13:37

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Разорни земљотрес у Венецуели током бејзболске утакмице
Фото: Printscreen Instagram

Сцена из коментаторске кабине на стадиону Университарио у Каракасу оставила је спортску јавност у потпуном шоку док су разорни потреси магнитуда касно поподне рушили зграде и изазвали панику широм Венецуеле.

Тројица венецуеланских коментатора, који су у том тренутку преносили професионалну бејзболску утакмицу домаће лиге (ЛМБП) између момчади Маринерос де Карабобо и Сенадорес де Каракас, одбили су прекинути пренос и испустити микрофоне, упркос томе што се све око њих силовито рушило и љуљало.

Професионализам изнад панике

На драматичном видео снимку јасно се види тренутак удара првог снажног земљотреса. Док се устакљена коментаторска кабина високо изнад трибина почиње да тресе, а екрани да подрхтавају, главни коментатор не допушта да му глас задрхти.

С потпуном смиреношћу и професионализмом у микрофон говори: "Потрес је / Тресе се", те наставља да анализира ситуацију на терену док тло под њим дословно плеше.

У позадини се чују драматични звукови шкрипе стадионске конструкције, а на снимци се види како главни судија на терену хитно показује знак за прекид игре, након чега играчи у паници истрчавају из својих клупа према средини терена, најсигурнијој зони отвореног простора.

Снимак из коментаторске кабине у само неколико сати постала је вирални хит на друштвеним мрежама широм свијета.

/Провјерено.инфо/

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Тагови :

земљотрес у Венецуели

Венецуела

Земљотрес

утакмица

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