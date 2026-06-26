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Једна опција на телефону се сама укључи и празни батерију телефона

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:08

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Телефон
Фото: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Током љетних путовања и дужих вожњи, корисници често примјете да им се батерија на телефону празни брже него иначе, чак и када га не користе интензивно. Разлог за то у многим случајевима није квар уређаја, већ једна опција која се може аутоматски активирати у одређеним ситуацијама.

Стручњаци за мобилне уређаје упозоравају да поједине системске функције и апликације могу да се укључе у позадини без јасног обавјештења корисника, посебно током путовања када се мијења мрежа, локација и начин коришћења телефона.

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Једна од најчешћих опција која утиче на потрошњу батерије је аутоматско ажурирање локације и мрежних услуга, које се активира када телефон детектује кретање или прелазак између различитих зона сигнала.

Када је ова опција активна, телефон константно:

  • освјежава ГПС локацију
  • тражи стабилнију мрежу
  • синхронизује апликације у позадини
  • провјерава доступне Ви-Фи мреже

Све то доводи до знатно бржег пражњења батерије, посебно током путовања када је сигнал често нестабилан.

Додатни проблем настаје када су укључене и апликације које користе локационе сервисе у реалном времену, као што су навигација, друштвене мреже и апликације за временску прогнозу.

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У комбинацији са слабијим сигналом на аутопутевима и у руралним зонама, телефон улази у режим појачаног рада, што додатно повећава потрошњу енергије.

Корисници често не примјете да се ова подешавања активирају аутоматски након ажурирања система или промјене мреже, што ствара утисак да се батерија “изненада” брже празни.

Стручњаци савјетују да се током путовања провјери сљедеће:

  • подешавања локације
  • дозволе апликација за рад у позадини
  • аутоматско тражење Ви-Фи мрежа
  • синхронизација у реалном времену

Искључивањем непотребних опција могуће је значајно продужити трајање батерије током путовања, посебно када нема приступа пуњачу или када се користи навигација.

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У сезони годишњих одмора, када су телефони константно у употреби за навигацију, комуникацију и фотографисање, контрола ових подешавања може направити велику разлику у аутономији уређаја.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Мобилни телефон

батерија

пуњење

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