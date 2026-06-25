Србин заспао на нудистичкој плажи, а кад се пробудио није могао да вјерује шта гледа

Аутор:АТВ редакција
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Мислио је да нудистичке плаже изгледају као вила Хјуа Хефнера, а онда се пробудио поред голог мушкарца на Наксосу. Искуство Србина о којем бруји интернет.
Када је размишљао о нудистичким плажама, било је то сасвим другачије од онога што је затекао на једном таквом мјесту. Искуство је пренио на друштвене мреже, а ријеч "шок" најбоље описује његов доживљај.
"Још од тинејџерских и момачких дана нудизам је за мене представљао тајанствену и узбудљиву категорију. Да ли због удаљености самих плажа, скривеног прилаза или моје бујне маште, мени се у глави стварале свакакве слике", написао је Андрија Р. чија је прича објављена у Фејсбук групи "Грчка уживо" и прије неколико година направила прави бум на интернету.
Како је додао, замишљао је нудистичке плаже препуне дјевојака налик оним из виле Хјуа Хефнера. То су биле његове фантазије, а у асоцијацијама на таквим мјестима било је и бркатог чувара на улазу који би "наређивао" да се једино без одеће можете купати и сунчати.
Андрија из Србије се први пут обрео међу нудистима на острву Наксос, на великој плажи Плака.
"Још увијек ошамућени од дугог пута смјештамо се на лежаљке. Мало пливања да осјетимо воду и под оним врелим сунцем и вјетром који увијек дува, падамо у дремеж. Будим се - поред мене лежи го мушкарац, као од мајке рођен. Раскречио ноге, ваљда сунча унутрашњу страну бутина, шта друго? Погледам око себе, све голаћи, и женски и мушки. Ало бре, шта је ово, гдје је жица, гдје је бркати чувар, гдје су зечице?!", додао је.
Према његовим ријечима, није ни знао да је на нудистичкој плажи док се није пробудио. Примјетио је тада таблу са правилима понашања, па нагласио да је са друштвом ушао у харем, а да их "иједан евнух није зауставио".
"Друштво је мешано: ми "нормални" обучени и они "нормални" голи. Тај микс је веома незгодан. Све вријеме, мозак шаље инструкције, "гледај горе, дигни поглед, гледај их у очи". Али моје ненудистичко ненавикнуто око одбија команде и по правилу спушта поглед и мјери ко са чиме располаже".
Нудисти су били углавном старији људи, у педесетим и шездесетим годинама и нису марили што су "некакви тамо упали им на територију".
Андрија је доживио изненађење, а изгледа и разочарање, али је зато на Фејсбуку предложио да се направи "списак нудистичких плажа јер можда некоме затреба".
Важно је рећи да на нудистичке плаже треба одлазити једино ако сте истински нудиста, а не да бисте посматрали остале.
Прича је покренула бројне коментаре међу којима су се издвојиле ове реакције: "Вјерујте, када се први пут окупате голи и нађете на нудистичкој плажи, постане вам безвезе да сте у купаћем костиму"," Идуће године крећем. Чекала сам да пређем педесету!", " Осјећај је... ослобађајући! Заиста прелијеп. Мислим да самопоуздање нема везе са тим, али малограђанско васпитање свакако има".
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