Logo

Србин заспао на нудистичкој плажи, а кад се пробудио није могао да вјерује шта гледа

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 16:14

Коментари:

0
Људи приказани док се купају у мору и сунчају на плажи.
Фото: Pexels

Мислио је да нудистичке плаже изгледају као вила Хјуа Хефнера, а онда се пробудио поред голог мушкарца на Наксосу. Искуство Србина о којем бруји интернет.

Када је размишљао о нудистичким плажама, било је то сасвим другачије од онога што је затекао на једном таквом мјесту. Искуство је пренио на друштвене мреже, а ријеч "шок" најбоље описује његов доживљај.

"Још од тинејџерских и момачких дана нудизам је за мене представљао тајанствену и узбудљиву категорију. Да ли због удаљености самих плажа, скривеног прилаза или моје бујне маште, мени се у глави стварале свакакве слике", написао је Андрија Р. чија је прича објављена у Фејсбук групи "Грчка уживо" и прије неколико година направила прави бум на интернету.

Једно су фантазије, а друго реалност

Како је додао, замишљао је нудистичке плаже препуне дјевојака налик оним из виле Хјуа Хефнера. То су биле његове фантазије, а у асоцијацијама на таквим мјестима било је и бркатог чувара на улазу који би "наређивао" да се једино без одеће можете купати и сунчати.

Андрија из Србије се први пут обрео међу нудистима на острву Наксос, на великој плажи Плака.

"Још увијек ошамућени од дугог пута смјештамо се на лежаљке. Мало пливања да осјетимо воду и под оним врелим сунцем и вјетром који увијек дува, падамо у дремеж. Будим се - поред мене лежи го мушкарац, као од мајке рођен. Раскречио ноге, ваљда сунча унутрашњу страну бутина, шта друго? Погледам око себе, све голаћи, и женски и мушки. Ало бре, шта је ово, гдје је жица, гдје је бркати чувар, гдје су зечице?!", додао је.

Није ни знао да је на нудистичкој плажи

Према његовим ријечима, није ни знао да је на нудистичкој плажи док се није пробудио. Примјетио је тада таблу са правилима понашања, па нагласио да је са друштвом ушао у харем, а да их "иједан евнух није зауставио".

"Друштво је мешано: ми "нормални" обучени и они "нормални" голи. Тај микс је веома незгодан. Све вријеме, мозак шаље инструкције, "гледај горе, дигни поглед, гледај их у очи". Али моје ненудистичко ненавикнуто око одбија команде и по правилу спушта поглед и мјери ко са чиме располаже".

Нудисти су били углавном старији људи, у педесетим и шездесетим годинама и нису марили што су "некакви тамо упали им на територију".

Андрија је доживио изненађење, а изгледа и разочарање, али је зато на Фејсбуку предложио да се направи "списак нудистичких плажа јер можда некоме затреба".

Важно је рећи да на нудистичке плаже треба одлазити једино ако сте истински нудиста, а не да бисте посматрали остале.

Прича је покренула бројне коментаре међу којима су се издвојиле ове реакције: "Вјерујте, када се први пут окупате голи и нађете на нудистичкој плажи, постане вам безвезе да сте у купаћем костиму"," Идуће године крећем. Чекала сам да пређем педесету!", " Осјећај је... ослобађајући! Заиста прелијеп. Мислим да самопоуздање нема везе са тим, али малограђанско васпитање свакако има".

(Жена Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Наксос

нудизам

нудистичка плажа

Грчка

Коментари (0)

Прочитајте више

Лука Дончић

Кошарка

Откривено име Дончићевог новог тима!

1 ч

0
Мјештани Трна огорчени на бањалучки "Водовод": "Немамо основне услове за живот!”

Бања Лука

Мјештани Трна огорчени на бањалучки "Водовод": "Немамо основне услове за живот!”

1 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра сунчано и топло, локално могући пљускови

2 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Србија

Превозио 2,5 тоне меса без доказа о поријеклу: Ухапшен држављанин БиХ у Србији

2 ч

0

Више из рубрике

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Јул им доноси велику срећу: Ова четири знака ће имати љето из снова

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 25. јун: Шкорпије доносе добру одлуку, Рибе уживају у љубави

10 ч

0
Љубав плажа

Занимљивости

Љубавни хороскоп: Ко ће имати највише среће овог љета

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Ова три хороскопска знака улазе у најтежи период године

1 д

0

  • Најновије

17

23

Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу

17

10

Центар дана, 25.06.2026.

16

50

Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

16

47

Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

16

43

Захарова: Брисел главна препрека миру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима