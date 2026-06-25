Министарка повела бебу на састанак Савјета ЕУ, а ово је разлог

Аутор:АТВ редакција
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Министри влада Европске уније, који су се данас, 25. јуна, окупили на расправи о климатским политикама, били су изненађени новим учесником за преговарачким столом – тромјесечном бебом.
Шведска министарка за климу и животну средину Ромина Пурмохтари повела је свог сина Адама на састанак Савјета ЕУ у Луксембургу како би истакла предности политике родитељског одсуства која не приморава жене да бирају између посла и породичних обавеза.
„Жељела сам да покажем примјером да није потребно бирати. Што, наравно, захтијева и партнера који није диносаурус, некога ко је прилично модеран и спреман да иде уз тебе“, рекла је Пурмохтари за агенцију Ројтерс.
Званичник Савјета ЕУ потврдио је да је то, према сазнањима те институције, први пут да је беба присуствовала састанку министара ЕУ.
Пурмохтари (30) била је најмлађа министарка у историји Шведске када је преузела дужност 2022. године. Управо се вратила са родитељског одсуства, док је њен супруг на одсуству до шведских избора у септембру, па је с њом путовао у Луксембург како би бринуо о Адаму.
Шведска има једну од најиздашнијих политика родитељског одсуства у свијету, финансирану системом високих пореза, што је постало једна од горућих тема у изборној кампањи. Родитељи укупно добијају око 16 мјесеци плаћеног одсуства. Од тога је 90 дана резервисано за сваког родитеља појединачно и не може се пренијети на другог. Ако родитељ не искористи свој додијељени дио, ти дани пропадају.
Непреносиви периоди, често називани „татини мјесеци“, уведени су како би се очеви подстакли да проводе више времена са дјецом. Пурмохтари приписује тој политици и подршци свог тима заслуге за то што је постало „много мање контроверзно“ то што њен супруг брине о Адаму док она ради.
Рекла је да подстицајне политике нису само питање трошења новца пореских обвезника на дуже периоде одсуства, већ је позвала владе да размотре флексибилнија правила о дијељењу одсуства између родитеља и приступачну бригу о дјеци.
„То ствара велику вриједност коју не треба потцијенити. Вриједност која можда није увијек економска, али на крају може бити и економска, јер не остављамо исцрпљене раднике“, рекла је, осврћући се на терет многих родитеља који се боре да ускладе посао и породицу.
Кшиштоф Болеста, пољски замјеник министра за климу, рекао је да присуство бебе на политичком састанку није представљало никакав проблем.
„Мислим да је то сјајно“, рекао је за Ројтерс.
„То није хендикеп, то је једноставно дио живота“, додао је, пише ХИНА, преноси Индекс.хр.
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