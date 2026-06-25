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Аракчи: Иран и Оман ће разговарати о правилима у Ормуском мореузу

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 18:13

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Аракчи: Иран и Оман ће разговарати о правилима у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug / AP / Khaled Elfiqi

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да ће Иран и Оман одржати разговоре "да би дефинисали будућу администрацију и поморске услуге у Ормуском мореузу" након недавне заједничке изјаве у Мускату.

Аракчи је објавио на "Иксу" да је имао продуктиван разговор са министром спољних послова Омана Бадром Албусаидијем и да су двије земље одлучне да наставе разговоре са својим сусједима.

Оман је обавијестио америчког државног секретара Марка Рубија и министре арапских земаља у Персијском заливу да будући аранжмани за Ормуски мореуз неће укључивати наплату пловидбе, преноси Срна.

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Тагови :

Абас Аракчи

Иран

Омански залив

Ормуски мореуз

Оман

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