Аракчи: Иран и Оман ће разговарати о правилима у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да ће Иран и Оман одржати разговоре "да би дефинисали будућу администрацију и поморске услуге у Ормуском мореузу" након недавне заједничке изјаве у Мускату.
Аракчи је објавио на "Иксу" да је имао продуктиван разговор са министром спољних послова Омана Бадром Албусаидијем и да су двије земље одлучне да наставе разговоре са својим сусједима.
Оман је обавијестио америчког државног секретара Марка Рубија и министре арапских земаља у Персијском заливу да будући аранжмани за Ормуски мореуз неће укључивати наплату пловидбе, преноси Срна.
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