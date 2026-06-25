Лукашенко: Ако Кијев мисли да нас увуче у сукоб, квалитет рата ће се промијенити

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко изјавио је да је недавно представницима Владимира Зеленског поручио да ће народи Бјелорусије, Русије и Украјине, прије или касније, поново бити заједно.
"Русија и Бјелорусија су наша јединствена отаџбина. Нисмо ми криви што су настале двије државе, али то су веома блиске, братске земље. Мислим да не постоји сила која би могла да разори то јединство. Увјерен сам, и то сам недавно рекао представницима Зеленског, да ће наши народи, прије или касније, ипак бити заједно", рекао је Лукашенко током састанка са предсједницом Савјета Федерације Русије Валентином Матвијенко у Минску.
Он је истакао да су породичне и историјске везе између народа сувише дубоке да би биле прекинуте.
"Ваши рођаци су сахрањени у Украјини. Ви данас радите за добробит не само Русије, већ и Бјелорусије, а не против исте те Украјине. Како све то може да се прекине? То је немогуће", рекао је Лукашенко, додајући да има много оних који желе да разбију јединство источнословенских народа.
Бјелоруски предсједник је изразио увјерење да ће односи између три земље временом бити обновљени.
"Мир и само мир"
Он се данас састао и са губернатором Московске области Андрејем Воробјовом. Навео је да залаже за брзо мирно рјешавање сукоба у Украјини, али су за то потребне и одређене гаранције.
"Мир и само мир. Али уз пуну гаранцију да се неће играти са нама и, како (предсједник Русије Владимир) Путин каже, неће моћи поново да нас преваре. Јер превара Русије би, прије свега, погодила Бјелорусију. Ми смо на првим линијама фронта наше отаџбине и то савршено добро схватамо", рекао је Лукашенко.
Навео је да је Украјина монета за поткусуривање у великој игри.
"Уопште се не ради о Украјини. Знате о чему се ради и ко, на крају, ратује против кога. Стога, ово треба да се ријеши и некако промовишемо своје интересе. Ни нама ни Русији ово (наставак рата) није потребно", нагласио је предсједник Белорусије.
Навео је и да Украјина треба да преговара, а не да се "пада у ватру.
"Треба се суштински договарати. Не треба падати у ватру, не треба викати, не треба покушавати некога да ударите и тако даље. Треба се људски договорити", рекао је Лукашенко.
"Како се борити против Украјинаца овде ако су на другој страни углавном територијалне трупе? Да ли треба да пуцамо на те машинце, мљекарке и раднике који не желе да се боре против Бјелоруса? Ми такође не желимо да се боримо против Украјинаца", објаснио је бјелоруски предсједник.
Према његовим ријечима, став Минска је мирољубив.
"Али у свакој ситуацији стаћемо уз Русију. Не може бити другачије", рекао је белоруски лидер.
Лукашенко је додао да се у Минску састао са представницима Владимира Зеленског.
"Представници Зеленског недавно су били овде и директно сам рекао: 'Момци, пренесите свом предсједнику: ако мисли да може овако да разговара са нама, а затим да нас увуче у рат, треба да схвати да ће се квалитет рата одмах промијенити. То ће бити потпуно другачији рат'", истакао је Лукашенко.
Он је додао да је Бјелорусија добила реакцију са украјинске стране.
"Узгред, добили смо одговор... они то схватају", закључио је Лукашенко.
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