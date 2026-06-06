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Први знакови који показују да у вези нешто није у реду: Препознајте их на вријеме

Аутор:

АТВ
06.06.2026 18:10

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Пар се свађа близу шеталишта поред плаже по сунчаном дану.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Стручњаци упозоравају да без осјећња сигурности нема ни искрене комуникације, ни повјерења, ни љубави. Ево шта значи емоционална сигурност и како је градити.

У здравој партнерској вези осјећање емоционалне сигурности је темељ – он значи да можете да будете рањиви, да покажете своја осјећања и мисли без страха од одбацивања или осуде. Када тога нема, однос с партнером постаје несигуран и оптерећен.

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То води у неискреност, удаљавање и зачарани круг сукоба. Посљедице могу бити озбиљне – од хроничног стреса и смањене сексуалне жеље до употребе алкохола или других супстанци као начина да се ублажи бол због удаљености.

Стручњаци наглашавају да избјегавање проблема не помаже – потиснуте емоције се кад-тад враћају, често у облику конфликта, љутње или презира. Зато је важно да се несигурност јасно именује и да оба партнера раде на промјени.

Први корак је отворена комуникација – ненасилно изражавање осјећања, слушање без критике и спремност да се конфликти рјешавају разговором. Сљедећи корак је саморегулација – способност да обуздате сопствене емоције како бисте могли да пружите сигурност другоме. Циљ није стална сигурност, већ постепено стварање очекивања да је однос "довољно сигуран".

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Ако сами не успијевате, партнерска терапија може да пружи неутралну подршку и научи вас вјештинама које помажу да се веза оснажи. Када се сигурност успостави, однос постаје отпорнији – конфликти се претварају у прилике за раст, а партнери се осјећају слободно да буду аутентични.

(Lepa&Srećna)

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Подијели:

Тагови :

љубавне везе

Сексуални односи

љубав и секс

Љубав

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