Први знакови који показују да у вези нешто није у реду: Препознајте их на вријеме

Аутор:АТВ
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Стручњаци упозоравају да без осјећња сигурности нема ни искрене комуникације, ни повјерења, ни љубави. Ево шта значи емоционална сигурност и како је градити.
У здравој партнерској вези осјећање емоционалне сигурности је темељ – он значи да можете да будете рањиви, да покажете своја осјећања и мисли без страха од одбацивања или осуде. Када тога нема, однос с партнером постаје несигуран и оптерећен.
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То води у неискреност, удаљавање и зачарани круг сукоба. Посљедице могу бити озбиљне – од хроничног стреса и смањене сексуалне жеље до употребе алкохола или других супстанци као начина да се ублажи бол због удаљености.
Стручњаци наглашавају да избјегавање проблема не помаже – потиснуте емоције се кад-тад враћају, често у облику конфликта, љутње или презира. Зато је важно да се несигурност јасно именује и да оба партнера раде на промјени.
Први корак је отворена комуникација – ненасилно изражавање осјећања, слушање без критике и спремност да се конфликти рјешавају разговором. Сљедећи корак је саморегулација – способност да обуздате сопствене емоције како бисте могли да пружите сигурност другоме. Циљ није стална сигурност, већ постепено стварање очекивања да је однос "довољно сигуран".
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Ако сами не успијевате, партнерска терапија може да пружи неутралну подршку и научи вас вјештинама које помажу да се веза оснажи. Када се сигурност успостави, однос постаје отпорнији – конфликти се претварају у прилике за раст, а партнери се осјећају слободно да буду аутентични.
(Lepa&Srećna)
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