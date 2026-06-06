Зашто је опасно спавати док је укључена клима?

Аутор:АТВ
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Када нам домови постану толико врући током дана да их не можемо расхладити само вечерњим провјетравањем, сви ћемо размишљати о укључивању клима уређаја. Али колико је (не)сигурна ова одлука за наше здравље?
Многи људи, у жељи да се расхладе, пале клима-уређаје на само 20 степени, иако је вани 15 или 20 степени топлије. Доктори упозоравају да то није здраво и да клима-уређај треба подесити тако да разлика између унутрашњег и вањског простора не буде већа од неколико степени, максимално 8.
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Али, будући да врућина не јењава ни увече, многи се питају како расхладити стан, а да се пробудимо сљедећег дана без укочених мишића.
Љекарица Бисерка Обрадовић објаснила је како сигурно користити клима уређај и хладити просторије, те зашто није добро да клима уређај ради у просторији у којој спавамо ноћу, чак и ако је температура увече неподношљива.
"Не можемо спавати с укљученим клима уређајем ако је инсталиран у спаваћој соби, али је свакако потребно расхладити собу прије спавања. Стога, укључите клима уређај у другој просторији, или прво расхладите спаваћу собу ако се уређај налази у њој, а затим га искључите", казала је.
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Клима уређај не би требао да ради цијелу ноћ у соби у којој спавате, али је у реду ако ради у другој соби, јер доводи охлађени ваздух у вашу спаваћу собу.
"Ако имамо клима уређај у спаваћој соби, прво морамо расхладити стан, а затим га искључити, јер ако случајно заспимо, можемо добити промрзлине. Око 90 посто људи који то доживе, сљедећег дана посјећују љекара. Све се ово односи и на дојенчад и хроничне болеснике, а битно је и да ваздух који клима уређај доводи буде чист", објашњава.
Многи људи заборављају чистити своје клима уређаје, што је врло погрешно, јер неочишћени клима уређаји могу узроковати проблеме астматичарима, дјеци и свим другим осјетљивим групама, а могу узроковати проблеме и здравим људима.
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"Прије свега, клима уређај треба очистити, јер се на њему налази много бактерија које могу изазвати упалу плућа. С друге стране, температура се не смије одржавати с великом разликом, разлика треба бити само неколико степени. Трећа ствар је да сви волимо хладити просторије испод 20 степени, али то није здраво из више разлога. Клима уређај ствара неку врсту пропуха, због чега се често јавља упала и укоченост мишића, јер клима директно утиче на наш организам", казала је.
Да бисте током дана одржали хладнијим стан, важно је да расхладите просторије рано ујутро како бисте унијели што више свјежег зрака. Остатак дана температура у просторији не би требала бити нижа од 22 степена, а увече прије спавања поново расхладите просторије и искључите клима уређај, преноси Кликс.
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"Ако нам је температура у стану зими испод 22 степена, зовемо градско гријање јер мислимо да нам гријање не одговара, али сада добровољно хладимо просторије на ту температуру. Стан се мора охладити барем на температуру коју имате зими", додаје.
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