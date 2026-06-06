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До пожара на згради дошло усљед радова: Ватра брзо угашена

Аутор:

АТВ
06.06.2026 17:36

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Пожар у згради у сарајевском насељу Долац Малта.
Фото: Klix video/Screenshot

На згради новоградње у Сарајеву код Меркатора у Ложионичкој дошло је до пожара који су ватрогасци брзо локализовали.

Ватрогасцима је у послијеподневним сатима пријављено да је дошло до мањег пожара на објекту који је у изградњи.

Пожар у Сарајеву

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Црни дим куља из зграде: Ватрогасаци се боре са пожаром у Сарајеву

Како је речено из Професионалне ватрогасце бригаде КС до пожара је дошло усљед постављања инсталације и других радова те није било веће опасности.

(Кликс)

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Тагови :

Сарајево

пожар

Ватрогасци

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