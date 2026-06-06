До пожара на згради дошло усљед радова: Ватра брзо угашена

Аутор:АТВ
Коментари:0
На згради новоградње у Сарајеву код Меркатора у Ложионичкој дошло је до пожара који су ватрогасци брзо локализовали.
Ватрогасцима је у послијеподневним сатима пријављено да је дошло до мањег пожара на објекту који је у изградњи.
Хроника
Црни дим куља из зграде: Ватрогасаци се боре са пожаром у Сарајеву
Како је речено из Професионалне ватрогасце бригаде КС до пожара је дошло усљед постављања инсталације и других радова те није било веће опасности.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч4
Регион
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Најновије
21
30
21
20
21
03
20
54
20
45
Тренутно на програму