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Минић о операцији Коридор живота: Борба за опстанак која никада не смије бити заборављена

Аутор:

АТВ
06.06.2026 17:29

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је на данашњи дан почела једна од најхуманијих и најзначајнијих операција у Одбрамбено-отаџбинском рату "Коридор живота" и да ни данас не блиједе слике тихг јунака, а његових сабораца.

"Огромном жртвом спојили смо се матицом, спасили се изолације и масовног страдања", истакао је Минић.

Он је навео да слике јунака, његових сабораца Војске и МУП-а Републике Српске и Републике Српске Крајине никада не блиједе, нагласивши да су бранили право на живот у својој отаџбини.

"Прекинули смо 42 дана дугу блокаду и вратили наду у живот за око милион и по људи. Само у овој акцији животе је изгубило 877 бораца Војске Републике Српске, 15 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске и 17 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске Крајине", подсјетио је Минић.

Он је у објави на Иску истакао да је обавеза чувати Републику Српску и сјећање на хероје коју су је бранили и стварали.

Војна операција "Коридор 92" трајала је од 14. до 28. јуна 1992. године на подручју Посавине, а извеле су је снаге Првог Крајишког корпуса, Источнобосанског корпуса и полиције Републике Српске Крајине, а командовао је генерал Момир Талић.

Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Републике Српске, у операцији "Коридор 92" погинуло је 877 припадника Војске Републике Српске, 15 припадника МУП-а Српске и 17 припадника МУП-а Републике Српске Крајине.

Директан повод за ову војну акцију, која је најсвијетлији и најхуманији ратни подвиг Војске Републике Српске, била је смрт 12 беба у бањалучком породилишту због недостатка кисеоника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Одбрамбено-отаџбински рат

Република Српска

Предсједник Владе

Коментари (4)
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