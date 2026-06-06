Минић о операцији Коридор живота: Борба за опстанак која никада не смије бити заборављена

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је на данашњи дан почела једна од најхуманијих и најзначајнијих операција у Одбрамбено-отаџбинском рату "Коридор живота" и да ни данас не блиједе слике тихг јунака, а његових сабораца.
"Огромном жртвом спојили смо се матицом, спасили се изолације и масовног страдања", истакао је Минић.
Он је навео да слике јунака, његових сабораца Војске и МУП-а Републике Српске и Републике Српске Крајине никада не блиједе, нагласивши да су бранили право на живот у својој отаџбини.
"Прекинули смо 42 дана дугу блокаду и вратили наду у живот за око милион и по људи. Само у овој акцији животе је изгубило 877 бораца Војске Републике Српске, 15 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске и 17 припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске Крајине", подсјетио је Минић.
Он је у објави на Иску истакао да је обавеза чувати Републику Српску и сјећање на хероје коју су је бранили и стварали.
На данашњи дан почела је једна од најхуманијих и најзначајнијих операција у Одбрамбено-отаџбинском рату. Слике јунака, мојих сабораца Војске и МУП-а Републике Српскр и Републике Српске Крајине никада не блиједе, бранили смо право на живот у својој отаџбини. — Саво Минић (@minic_savo) June 6, 2026
Прекинули смо 42 дана…
Војна операција "Коридор 92" трајала је од 14. до 28. јуна 1992. године на подручју Посавине, а извеле су је снаге Првог Крајишког корпуса, Источнобосанског корпуса и полиције Републике Српске Крајине, а командовао је генерал Момир Талић.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица Републике Српске, у операцији "Коридор 92" погинуло је 877 припадника Војске Републике Српске, 15 припадника МУП-а Српске и 17 припадника МУП-а Републике Српске Крајине.
Директан повод за ову војну акцију, која је најсвијетлији и најхуманији ратни подвиг Војске Републике Српске, била је смрт 12 беба у бањалучком породилишту због недостатка кисеоника.
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