Ситне навике које уништавају сваку везу или брак

Аутор:АТВ
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Због обавеза, стреса и умора љубавни парови често несвесно усвајају обрасце понашања који нагризају темеље везе.
Иако се такво понашање може чинити као одбрамбени механизам, заправо полако уништава блискост. Кључно је то на вријеме препознати. Рано уочавање тих суптилних знакова упозорења може вам помоћи да поново изградите блискост са особом са којом сте одлучили да проведете живот.
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Ако за сваку ситницу која пође по злу почнете да кривите партнера, престајете да функционишете као тим и почињете да се понашате као супарници. У стресним периодима лако је упасти у ту замку, али реченице попут "Ти то увијек радиш" веома су опасне.
Због њих се партнер не осјећа саслушано, већ нападнуто, па се природно повлачи или узвраћа. У здравој вези мора да постоји простор за грешке и заједничко преузимање одговорности. Много је корисније питати се "Како ћемо ово заједно решити?" него "Ко је крив?".
Ћутање се може чинити као добар начин да избјегнете свађу, али често је ријеч о емоционалном повлачењу због којег се партнер осјећа напуштено. Када се повучете, не узимате само предах, већ подижете зид који отежава рјешавање проблема и поправљање односа.
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Тако се ствара додатна напетост, а прави проблем остаје нерешен и с временом постаје још већи. У реду је рећи: "Треба ми двадесет минута да се смирим", али потпуно емоционално затварање навика је која полако гуши блискост у браку.
Сви волимо своју породицу, али када мајка, отац или најбољи пријатељ добију превелику улогу у вашим брачним расправама, ствари се брзо закомпликују. Брак тражи одређени ниво приватности када је ријеч о рјешавању међусобних сукоба.
Ако другима допуштате да превише утичу на ваше одлуке или им се стално жалите на супружника, слаби осјећај да сте вас двоје тим. Јасне границе према породици и пријатељима помажу да ваш дом остане сигурно мјесто у којем ви постављате правила.
Примамљиво је неслагања око новца или васпитања дјеце гурнути под тепих само да бисте још једно вече сачували мир. Међутим, такви проблеми не нестају – само се гомилају и претварају у огорченост. Ако упорно избјегавате тешке теме, однос ће с временом постати површан, а обоје ћете стално осјећати напетост.
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Права блискост гради се кроз искрену и храбру комуникацију. Колико год разговор био непријатан, суочавање с проблемима показује да вам је будућност брака важнија од краткотрајног мира. Заједничко рјешавање проблема гради повјерење.
Веза се темељи на компромису и спремности да покушате да разумијете једно друго. Али када један партнер у свакој свађи мора да буде победник, то с временом озбиљно штети односу. Такав начин размишљања другу особу ставља у позицију губитника, а нико не жели да буде у браку у којем се тако осјећа.
Важно је запамтити да партнери не би требало да буду једно против другог, већ заједно против проблема. Умјесто да се усредсредите на то ко је у праву, покушајте да разумете како ствари види друга страна. Понекад је за однос најважније управо то да его ставите по страни и схватите да је рјешење важније од побједе.
Изненађујуће је лако почети живети као цимери који дијеле трошкове и кућне обавезе. Када више не одвајате вријеме за стваран разговор – а разговор о томе ко иде по дјецу не рачуна се – емоционална блискост почиње да слаби. Квалитетно вријеме не мора да значи луксузан одмор или скупу вечеру.
Суштина је у томе да сте заиста присутни, да одложите телефоне и присјетите се зашто сте се уопште заљубили једно у друго. Без тих редовних тренутака повезаности брак се лако сведе на обавезе и организацију, а оно најважније у односу полако нестаје.
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Помињање развода усред жестоке свађе само додатно погоршава ситуацију. Чак и када то не мислите озбиљно, такве ријечи стварају трајан осјећај несигурности. Партнер тада може имати утисак да је цијели брак веома несигуран.
Таква врста емоционалног притиска разара осјећај сигурности који би брак требало да пружа. Умјесто пријетњи одласком, боље је усредсредити се на конкретан проблем који треба решити. Ријечи имају тежину, зато их не треба користити за рушење сопственог односа.
Критиковање супружника или збијање шала на његов рачун пред другима брз је начин да се наруши поштовање. Јавно понижавање често се доживљава као издаја јер партнера излажете пред другима у ситуацији у којој не може лако да се одбрани.
Супружник би уз вас требало да се осјећа сигурно и подржано, нарочито пред другим људима. Чак и када сте љути, такве разговоре водите насамо. Када у јавности штитите достојанство партнера, јачате везу и показујете да сте и даље на истој страни.
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Новац није само питање бројки, већ и осјећаја сигурности и повјерења. Скривање тајне кредитне картице, проблема с коцкањем или чак неколико већих куповина можда се на почетку не чини страшним, али финансијска тајновитост озбиљно нарушава однос.
Када партнеру не говорите отворено о стварном финансијском стању, поручујете му да није равноправан учесник у заједничком животу. Такво скривање ствара велики јаз који је касније веома тешко премостити. Искреност, с друге стране, гради повјерење и учвршћује однос.
Када се једном наруши повјерење уздрма цијели однос. Било да је ријеч о великој издаји или низу ситних лажи, без поверења свака интеракција почиње да буди сумњу. Обнова повјерења може трајати месецима, па и годинама, и захтјева потпуну посвећеност искрености, отворености и досљедности, чак и када је то непријатно. Без тог осјећаја сигурности брак остаје без чврстог темеља и лако почиње да се распада.
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