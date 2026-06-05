Забрињавајуће: Нема нових пројеката за унапређење квалитета ваздуха

Аутор:Зорица Петковић
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Владе Републике Српске покренула је прије неколико мјесеци иницијативу за значајније финансирање пројеката из области заштите животне средине.
Закључак је био да приоритет буду пројектни приједлози који се односе првенствено на побољшање квалитета ваздуха, те да се суфинансирају путем Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности . Иако су планирана значајнија финансијска средства до сада у Фонд није стигао нити један пројектни предлог.
Ваздух је опасан, ниво загађења је врло висок, смањите боравак на отвореном, најугроженији су дјеца и особе са хроничним болестима, здрави будите на опрезу - овакве вијести односно упозорења понављала су се током зиме, готово из дана у дан.
Да се нешто хитно мора рјешавати упозоравали су и грађани, личности из јавног живота , политичари а понајвише мајке.
Закључак Владе Српске је да се посебно обрати пажња на пројекте који се тичу побољшања квалитета ваздуха и да се такви и финансијски значајније подрже. Новац дакле постоји, али пројектних предлога -ни од куда.
"Ја морам рећи да сам мало и у чуду да ниједна локална заједница није до сада упутила никакав конкретан пројекат и тражила суфинансирање из области загађења ваздуха. - Ни из највећег града Српске? Нисмо имали пројектни приједлог ни из највећег града, с тим да је Бањалука аплицирала са једним пројектом и остварили су права чини ми се да је пројекат био око 50.000 марака", каже Денис Стевановић, директор Фонда за заштиту животне средине и енергетске ефикасности.
Зашто нема пројеката када већ има пара, ни поред упита и позива упућених Градској управи Бања Лука, нисмо успјели да сазнамо. У граду апсолутном рекордеру по загађењу у зимском периоду, који због географије, не може да рачуна ни на буру ни на кошаву нити ко зна које чудо које би смог мало, макар мало умањило, морало би далеко озбиљније. Да су у проблему због загађеног ваздуха и да се тешко дише, добро знају и у општини Гацко.
Кажу да интензивно раде на рјешавању проблема са загађењем. Посебно је драматично било зимус, када је дошло до самозапаљења депоније. Први човјек Гацка истиче да су тамо и раније имали добру сарадњу са Фондом и да раде на изради нових пројеката.
"Чести су били дани када смо могли да осјетимо електрофилтерски пепео и видимо како пада по градским површинама. Елем оно што нас радује да је Фонд за заштиту животне средине практично вољан да суфинансира одрђене пројекте око унапређења ваздуха. Ми желимо да сарађујемо са нашим Фондом и ми смо имали и протекле године сарадњу ове године имамо пројекте који се тичу циркуларне економије раздвајања отпада", рекао је начелник Вукота Говедарица.
Информацијом да још увијек нема нити једне локалне заједнице, града и општине са новим, конкретним предлозима за унапређење квалитета ваздуха изненађен је и ресорни министар.
"Заиста штета јер Фонд кроз своје пројекте дакле нуди разне правце у унапријеђењу и функционисању локалних заједница, општина и градова и тако и кроз овај пројекат . Ми ћемо свакако ступити у контакт са Савезом градова и општина видјети и иницирати додатно да кажем да се локалне заједнице општине и градови пријављују конкретно на овај пројекат који је у току. Постоји воља и постоје средства што је увијек негдје највећи проблем видјећемо све, пружићемо техничку помоћ", рекао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Уколико је потребна било каква додатна помоћ у припреми пројектне документације или је проблем друге врсте наша врата су отворена, поручује на крају министар Випотник.
А кад је већ тако ваљало би пожурити, како опет, чим захлади не би поново били шампиони- у загађењу.
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