Ситуација за срчани: Извучени Лото бројеви у 45. колу

Аутор:АТВ
Коментари:0
У петак, 5. јуна, извучени су бројеви игре Лото коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.
Комбинација која је извучена гласи 23, 1, 29, 10, 8, 6 и 28.
Главна премија од 600 хиљада марака није извучена, али је четворо играча добило шестице вриједне по скоро 12.000 марака.
Извучена је и Лото плус комбинација у којој су играчи имали прилику да освоје чак 5 милиона и 80 хиљада марака.
У овој игри су извучени бројеви 11, 31, 23, 34, 2, 26 и 18.
Ни у овој игри нико од играча није уплатио добитну комбинацију.
Ипак, један од њих је доживио ситуацију која је, може се рећи, за срчани удар. Њему је фалио број 12 да освоји милионе, али је нажалост бубањ избацио број 18.
Џокер број био је вриједан изузетно великих 900 хиада конвертибилних марака.
Комбинација у овом колу је гласила 480644, али ни она никоме није донијела главну премију.
Наредно коло на реду је у уторак, 9. јуна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Тренутно на програму