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Лото играч из Српске међу четворицом срећника

Аутор:

АТВ
05.06.2026 20:37

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Лото играч из Српске међу четворицом срећника
Фото: АТВ

У 45. колу игре Лото није извучена седмица вриједна 600.000 конвертибилних марака, али су четири играча освојила шестице.

Шест погодака на тикету њима је донијело по 11.990 марака.

Иначе, Лото заједно организују Лутрије Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Да подсјетимо, у овом колу су извучени бројеви 23, 1, 29, 10, 8, 6 и 28.

Није било главних добитака ни у играма Лото плус и Џокер, али је један играч доживио ситуацију за срчани удар, о чему детаљно можете прочитати на линку у наставку.

Лото / Лутрија

Друштво

Ситуација за срчани: Извучени Лото бројеви у 45. колу

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лото

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Извучени лото бројеви

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