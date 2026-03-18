Гориво у Њемачкој је међу најскупљима у Европи, Влада оптужује нафтне компаније

18.03.2026
Због ескалације рата у Ирану цијене горива порасле су широм Европе, али је Њемачка погођена знатно теже од већине. Цијена бензина тамо је посљедњих седмица скочила за готово пет одсто, што је осјетно изнад просјека Европске уније, пише Јуроњуз (Euronews).
Разлика у односу на сусједне земље је велика. У Француској и Аустрији цијене су порасле за око два одсто, у Естонији за 3,6, а у Луксембургу за 3,5 одсто, док су Словачка и Мађарска забиљежиле пораст од само 0,1 одсто.
Свијет
Аустрија привремено смањује акцизу на гориво
Европска комисија, која седмично објављује податке у свом Билтену о нафти, истакла је посебно стрм раст цијена у Њемачкој, Холандији, Данској и Финској.
Холанђани тренутно плаћају најскупљи бензин у Европи, с просјечном цијеном од 2,17 евра по литру прошле седмице. Њемачка је одмах иза с 2,08 евра, а Финска је такође у горњем цјеновном рангу, позната по скупом дизелу и бензину.
Економија
Пумпаши у Српској завапили: Хоћете да нас народ мрзи
У табели су приказане цијене из билтена који је објављен 9. марта.
Највећи узрок разлика лежи у националним пореским и царинским системима. Њемачка традиционално намеће више порезе на енергију из фосилних горива, дјелимично из еколошких разлога, а дјелимично ради финансирања инфраструктуре.
Такође наплаћује и емисије угљен-диоксида (CO2), што улази у укупни трошак. Посљедица је да Нијемци аутоматски плаћају више сваки пут када цијене сирове нафте порасту. У многим другим европским земљама ПДВ, као и накнаде за нафту и CO2, структурно су ниже.
Друштво
Инспекција наставила с контролама пумпи: Нове казне због поскупљења горива
Њемачка влада ипак сматра да је недавни скок цијена неразмјеран, па је основала коалициону радну групу како би истражила шта се може научити од партнера из ЕУ. Неке земље су већ предузеле мјере. Хрватска и Мађарска увеле су горње границе цијена на бензинским пумпама.
У Хрватској су цијене испрва порасле за око четири цента по литру, али ограничење ће спријечити даља поскупљења те ће цијене бити фиксиране на 1,50 евра по литру од 23. марта. У Мађарској је цијена бензина ограничена на 1,51 евро, а дизела на 1,59 евра, иако се мјера односи само на становнике, што значи да туристи са страним регистарским ознакама плаћају вишу цијену.
Друштво
Савић за АТВ: Гориво у БиХ и даље јефтиније него у региону
У Аустрији се примјењује другачије правило: бензинске пумпе смију подићи цијене само једном дневно, тачно у подне. С друге стране, снижења су могућа у било којем тренутку. Тиме ситуација постаје прегледнија и транспарентнија, али је упитно да ли то заиста доводи до нижих цијена бензина.
Министарка привреде Катарина Рајхе (Katherina Reiche) критиковала је нафтне компаније јер цијене горива брзо расту с порастом цијена сировина, али се споро смањују када сировине појефтине. Изјавила је да влада жели „разбити тај механизам“.
Предложила је да се бензинским пумпама ограничи подизање цијена на једном дневно. Вожња је дио свакодневице за већину Нијемаца који аутомобилом путују на посао, у куповину и возе дјецу у школу, стога расте притисак на владу да дјелује.
Радна група, сазвана као одговор на кризу, састала се у понедјељак под предсједавањем Сепа Милера (Sepp Müller), који је након састанка оптужио нафтне компаније за „набијање цијена“. Састанак је резултирао оштрим критикама пословних пракси у индустрији.
Економија
Цијене нафте у благом паду након што је неколико бродова прошло кроз Ормуски мореуз
Нова студија коју цитира Ханделсблат (Handelsblatt) открила је да нафтне компаније редовно користе кризе за брзо подизање цијена.
Берлински професор економије Фердинанд Фихтнер (Ferdinand Fichtner) закључио је да се најновији скок цијена не може објаснити искључиво растом цијена сирове нафте. „Овдје се убиру заиста високи профити“, рекао је Фихтнер за новине.
Радна група сада позива Савезни уред за картеле да прошири своја овлашћења, укључујући могућност дјеловања против цијена које сматра прекомјерним. „Нећемо допустити да нас се овдје вара“, поручио је Милер.
Састанку радне групе присуствовали су челници њемачких подружница БП-а (BP) и Шела (Shell), предсједник Савезног уреда за картеле Андреас Мундт (Andreas Mundt), те представници индустријских удружења, потрошачких група и аутоклуба АДАЦ (ADAC).
Економија
Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак
Нафтна индустрија одбацила је оптужбе. Кристијан Кихен (Christian Küchen), генерални директор трговачког удружења за горива и енергију, рекао је за Тагесшау (Tagesschau) да се марже нису мијењале од почетка рата у Ирану, те је критиковао планирано пооштравање антимонополских закона.
Неколико индустријских тијела, међу којима су Савезно удружење слободних бензинских пумпи, Удружење за горива и енергију, те Централно удружење дјелатности бензинских пумпи, такође је упозорило на политичко мијешање у формирање цијена по аустријском моделу.
У заједничкој изјави истакли су да више од половине цијене горива чине порези и накнаде. „Ако желите трајно снизити цијене горива, морате разговарати о државним давањима која чине дио цијене, а не о мијешању у тржишно такмичење“, наводи се у изјави, чиме се одговорност директно пребацује на савезну владу.
