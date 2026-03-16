Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

16.03.2026

13:52

Републичка тржишна инспекција протекле седмице извршила је 130 контрола формирања цијена течних нафтних горива у Републици Српској, а у 55 случајева утврђено је да се трговци нису придржавали прописаних маржи.

По том основу су, како је саопштено из Инспектората, изречене казне у укупном износу од 825.000 КМ.

Такође, због других неправилности које се односе на вођење пословне документације изречене су додатне казне у износу од 23.200 КМ.

Подсјећају да је Влада Републике Српске прошле седмице донијела нову одлуку о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата, као и одлуку која се односи на марже у промету одређених производа, укључујући основне животне намирнице.

Међу пословним субјектима код којих су утврђене неправилности налазе се:

  • "Крајинапетрол“ АД Бања Лука
  • "Антуновић АГС“ д.о.о. Брчко
  • "Нешковић“ д.о.о. Бијељина
  • "Тиоил“ д.о.о. Витез, ПЈ "Тиол Бенц“ Бања Лука
  • "Сас петрол“ д.о.о. Угљевик
  • "Драгстес“ д.о.о. Брчко
  • "Хифа Оил“ Тешањ
  • "Хифа петрол“ Сарајево
  • "Супер петрол“ Бања Лука
  • "Нестро петрол“ д.о.о. Бања Лука
  • "Петрол БХ Оил“ Сарајево
  • "Пемако“ д.о.о., ПЈ БС Машићи, Градишка
  • "Босна Импекс“ д.о.о., ПЈ "Јова петрол“, Бања Лука
  • "КОД Трејд Кременовић“ д.о.о. Бања Лука
  • "Брчко гас“ д.о.о. Брчко
  • "Агротехника“ д.о.о. Бијељина
  • "Милојевић Гиље гас“ д.о.о. Бијељина
  • "Еуробенц“ д.о.о. Бања Лука
  • "ЦСП“ д.о.о., ПЈ Поткозарје, Бања Лука
  • "Стевић – Семберија“, Велика Обарска, Бијељина
  • "МДрајв“ д.о.о. Бијељина
  • "МДИ Компанy“ д.о.о. Бијељина
  • "Кубик АС“, ПЈ Разбој, Србац
  • "Мон Ами“ д.о.о. Кнежево
  • "МКМ“ д.о.о., ПЈ БПС Кнежево
  • "Н гроуп“ д.о.о. Бијељина
  • "Ина Холдина“ Добој
  • "Газпром“ ПЈ Добој
  • "Бор петрол“ д.о.о. Котор Варош
  • "Еурогас“ д.о.о. Бања Лука
  • "Нада“ д.о.о. Дервента
  • "ДКД Еуро Кузмановић“ д.о.о. Дервента
  • "Ристић Компанy“ д.о.о. Бијељина
  • "Бинго петрол“ д.о.о. Тузла, ПЈ Јања, Бијељина

Из Републичке тржишне инспекције поручују да ће контроле бити настављене и у наредном периоду, те апелују на трговце да ускладе цијене и поштују прописане марже како би избјегли санкције.

