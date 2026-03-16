Није их брига за прописе: Пумпаши опет ''деру'', објављен списак

16.03.2026
Републичка тржишна инспекција протекле седмице извршила је 130 контрола формирања цијена течних нафтних горива у Републици Српској, а у 55 случајева утврђено је да се трговци нису придржавали прописаних маржи.
По том основу су, како је саопштено из Инспектората, изречене казне у укупном износу од 825.000 КМ.
Такође, због других неправилности које се односе на вођење пословне документације изречене су додатне казне у износу од 23.200 КМ.
Подсјећају да је Влада Републике Српске прошле седмице донијела нову одлуку о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата, као и одлуку која се односи на марже у промету одређених производа, укључујући основне животне намирнице.
Међу пословним субјектима код којих су утврђене неправилности налазе се:
Из Републичке тржишне инспекције поручују да ће контроле бити настављене и у наредном периоду, те апелују на трговце да ускладе цијене и поштују прописане марже како би избјегли санкције.
